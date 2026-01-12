Рейтинг@Mail.ru
09:30 12.01.2026
В Новом Уренгое задержали мужчину, подозреваемого в избиении ребенка
происшествия, россия, новый уренгой, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новый Уренгой, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Мужчину, избившего ребенка, раскладывавшего рекламные листовки по почтовым ящикам в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Судя по распространенным в соцсетях видео, мужчина в подъезде нападает на подростка, стоящего возле почтовых ящиков. Взрослый неистово бьет ребенка по голове и телу, а мальчик прикрывается от ударов руками. В публикациях отмечалось, что подростку мужчина наносил удары складным ножом, которым и угрожал.
"Да (задержан – ред.). Мы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" – ред.)", – сказала собеседница агентства.
Все участники конфликта установлены, с ними проводятся следственные действия, отметили в пресс-службе.
"Подростку причинены телесные повреждения, которые не повлекли каких-либо последствий для здоровья", – уточнили в управлении на вопрос о состоянии ребенка.
В Екатеринбурге подростки избили мужчину
26 октября 2025, 19:08
 
ПроисшествияРоссияНовый УренгойСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
