В Новом Уренгое задержали мужчину, подозреваемого в избиении ребенка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Мужчину, избившего ребенка, раскладывавшего рекламные листовки по почтовым ящикам в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Судя по распространенным в соцсетях видео, мужчина в подъезде нападает на подростка, стоящего возле почтовых ящиков. Взрослый неистово бьет ребенка по голове и телу, а мальчик прикрывается от ударов руками. В публикациях отмечалось, что подростку мужчина наносил удары складным ножом, которым и угрожал.

« "Да (задержан – ред.). Мы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" – ред.)", – сказала собеседница агентства.

Все участники конфликта установлены, с ними проводятся следственные действия, отметили в пресс-службе.