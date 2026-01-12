https://ria.ru/20260112/urengoj-2067313668.html
В Новом Уренгое задержали мужчину, подозреваемого в избиении ребенка
В Новом Уренгое задержали мужчину, подозреваемого в избиении ребенка - РИА Новости, 12.01.2026
В Новом Уренгое задержали мужчину, подозреваемого в избиении ребенка
Мужчину, избившего ребенка, раскладывавшего рекламные листовки по почтовым ящикам в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, задержали, возбуждено... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T09:30:00+03:00
2026-01-12T09:30:00+03:00
2026-01-12T09:30:00+03:00
происшествия
россия
новый уренгой
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
https://ria.ru/20251026/ekaterinburg-2050767108.html
россия
новый уренгой
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новый уренгой, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новый Уренгой, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новом Уренгое задержали мужчину, подозреваемого в избиении ребенка
В Новом Уренгое задержали в избиении ребенка в подъезде
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Мужчину, избившего ребенка, раскладывавшего рекламные листовки по почтовым ящикам в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Судя по распространенным в соцсетях видео, мужчина в подъезде нападает на подростка, стоящего возле почтовых ящиков. Взрослый неистово бьет ребенка по голове и телу, а мальчик прикрывается от ударов руками. В публикациях отмечалось, что подростку мужчина наносил удары складным ножом, которым и угрожал.
«
"Да (задержан – ред.). Мы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" – ред.)", – сказала собеседница агентства.
Все участники конфликта установлены, с ними проводятся следственные действия, отметили в пресс-службе.
"Подростку причинены телесные повреждения, которые не повлекли каких-либо последствий для здоровья", – уточнили в управлении на вопрос о состоянии ребенка.