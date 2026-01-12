https://ria.ru/20260112/trevoga-2067297886.html
В Киеве объявили новую воздушную тревогу
Воздушная тревога снова объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T05:02:00+03:00
