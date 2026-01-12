Тарасова высказалась о Медведевой в жюри "Ледникового периода"

https://ria.ru/20260112/tarasova-2067452362.html
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что включенная в состав жюри шоу "Ледниковый период" серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева всегда придерживается своего мнения и не будет стесняться в присутствии более опытных коллег.
В состав жюри шоу вошли Тарасова, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Максим Траньков и Медведева.
"У всех немного разный взгляд на ситуации. Мы с Женей об этом глубоко не говорили. Она будет смотреть за выступлениями пар и высказывать свое мнение. Женя - очень умная и высокопрофессиональная девочка. Мне кажется, что она любит свою профессию, поэтому почему бы ей не быть в жюри", - сказала Тарасова.
"Женя не будет тушеваться перед нами. А почему она должна тушеваться? У Жени всегда было и есть свое мнение. Она выдающаяся спортсменка", - подчеркнула собеседница агентства.