Тарасова высказалась о Медведевой в жюри "Ледникового периода"

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что включенная в состав жюри шоу "Ледниковый период" серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева всегда придерживается своего мнения и не будет стесняться в присутствии более опытных коллег.

"У всех немного разный взгляд на ситуации. Мы с Женей об этом глубоко не говорили. Она будет смотреть за выступлениями пар и высказывать свое мнение. Женя - очень умная и высокопрофессиональная девочка. Мне кажется, что она любит свою профессию, поэтому почему бы ей не быть в жюри", - сказала Тарасова.