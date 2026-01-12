Рейтинг@Mail.ru
Тарасова высказалась о Медведевой в жюри "Ледникового периода"
Фигурное катание
 
20:08 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/tarasova-2067452362.html
Тарасова высказалась о Медведевой в жюри "Ледникового периода"
Тарасова высказалась о Медведевой в жюри "Ледникового периода" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Тарасова высказалась о Медведевой в жюри "Ледникового периода"
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что включенная в состав жюри шоу "Ледниковый период" серебряный призер... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T20:08:00+03:00
2026-01-12T20:08:00+03:00
фигурное катание
татьяна тарасова
спорт
евгения медведева
татьяна тарасова, спорт, евгения медведева
Фигурное катание, Татьяна Тарасова, Спорт, Евгения Медведева
Тарасова высказалась о Медведевой в жюри "Ледникового периода"

Тарасова считает, что Медведева не будет тушеваться в жюри "Ледникового периода"

МОСКВА, 12 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что включенная в состав жюри шоу "Ледниковый период" серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева всегда придерживается своего мнения и не будет стесняться в присутствии более опытных коллег.
В состав жюри шоу вошли Тарасова, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Максим Траньков и Медведева.
"У всех немного разный взгляд на ситуации. Мы с Женей об этом глубоко не говорили. Она будет смотреть за выступлениями пар и высказывать свое мнение. Женя - очень умная и высокопрофессиональная девочка. Мне кажется, что она любит свою профессию, поэтому почему бы ей не быть в жюри", - сказала Тарасова.
«
"Женя не будет тушеваться перед нами. А почему она должна тушеваться? У Жени всегда было и есть свое мнение. Она выдающаяся спортсменка", - подчеркнула собеседница агентства.
Трусова и Косторная примут участие в новом сезоне "Ледникового периода"
Фигурное катаниеТатьяна ТарасоваСпортЕвгения Медведева
 
