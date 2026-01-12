Рейтинг@Mail.ru
Валиеву дисквалифицировали за ее талант, считает Тарасова
Фигурное катание
 
Валиеву дисквалифицировали за ее талант, считает Тарасова
Валиеву дисквалифицировали за ее талант, считает Тарасова
Валиеву дисквалифицировали за ее талант, считает Тарасова
Российская фигуристка Камила Валиева является выдающейся спортсменкой, за это ее и дисквалифицировали, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна...
фигурное катание
спорт
ссср
камила валиева
татьяна тарасова
татьяна навка
ссср
спорт, ссср, камила валиева, татьяна тарасова, татьяна навка
Фигурное катание, Спорт, СССР, Камила Валиева, Татьяна Тарасова, Татьяна Навка
Валиеву дисквалифицировали за ее талант, считает Тарасова

Тарасова: Валиеву дисквалифицировали за ее выдающийся талант

© РИА Новости / Андрей СимоненкоКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Андрей Симоненко
Камила Валиева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская фигуристка Камила Валиева является выдающейся спортсменкой, за это ее и дисквалифицировали, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил истек 25 декабря 2025 года. В субботу олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, в чьей академии тренируется Валиева, сообщила РИА Новости, что спортсменка, скорее всего, примет участие в прыжковом чемпионате России, который может стать для Валиевой первым после возвращения в спорт.
"Я не люблю говорить "если". Но думаю, что Камила восстановит все то, чем она владела раньше. Она выдающаяся девочка. За это ее и дисквалифицировали, поняли, что в течение ближайших лет не будет ни у кого возможности обыграть ее. Я буду очень рада за нее, за ее родителей, за Таню Навку, которая пригласила ее выступать к себе в шоу, ничего не побоявшись. Камила там восстановилась. Она звезда! Она совсем молодая. И она наша! Это будет неописуемая радость, когда Камила вернется", - сказала Тарасова.
В понедельник источник сообщил РИА Новости, что Валиева работает над восстановлением прыжкового контента ультра-си. По информации собеседника агентства, 19-летняя спортсменка готовит четверной тулуп, имеются планы на восстановление тройного акселя. Кроме того, продолжается работа над новыми программами фигуристки - в процессе, как отмечают источники, задействованы несколько специалистов.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Валиева восстанавливает четверной тулуп, сообщил источник
Вчера, 13:52
 
Фигурное катаниеСпортСССРКамила ВалиеваТатьяна ТарасоваТатьяна Навка
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
