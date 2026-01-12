Валиеву дисквалифицировали за ее талант, считает Тарасова

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская фигуристка Камила Валиева является выдающейся спортсменкой, за это ее и дисквалифицировали, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

В понедельник источник сообщил РИА Новости, что Валиева работает над восстановлением прыжкового контента ультра-си. По информации собеседника агентства, 19-летняя спортсменка готовит четверной тулуп, имеются планы на восстановление тройного акселя. Кроме того, продолжается работа над новыми программами фигуристки - в процессе, как отмечают источники, задействованы несколько специалистов.