Валиеву дисквалифицировали за ее талант, считает Тарасова
СССР
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская фигуристка Камила Валиева является выдающейся спортсменкой, за это ее и дисквалифицировали, заявила РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Срок дисквалификации Валиевой
за нарушение антидопинговых правил истек 25 декабря 2025 года. В субботу олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка
, в чьей академии тренируется Валиева, сообщила РИА Новости, что спортсменка, скорее всего, примет участие в прыжковом чемпионате России, который может стать для Валиевой первым после возвращения в спорт.
"Я не люблю говорить "если". Но думаю, что Камила восстановит все то, чем она владела раньше. Она выдающаяся девочка. За это ее и дисквалифицировали, поняли, что в течение ближайших лет не будет ни у кого возможности обыграть ее. Я буду очень рада за нее, за ее родителей, за Таню Навку, которая пригласила ее выступать к себе в шоу, ничего не побоявшись. Камила там восстановилась. Она звезда! Она совсем молодая. И она наша! Это будет неописуемая радость, когда Камила вернется", - сказала Тарасова
.
В понедельник источник сообщил РИА Новости, что Валиева работает над восстановлением прыжкового контента ультра-си. По информации собеседника агентства, 19-летняя спортсменка готовит четверной тулуп, имеются планы на восстановление тройного акселя. Кроме того, продолжается работа над новыми программами фигуристки - в процессе, как отмечают источники, задействованы несколько специалистов.