В Танзании оценили возможность принять третий саммит Россия—Африка

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Танзания с ее опытом и инфраструктурой была бы в состоянии принять третий саммит Россия-Африка в 2026 году, сказал в разговоре с РИА Новости генеральный директор танзанийского совета по туризму Эфраим Балози Мафуру.
Как сообщалось ранее, проведение саммита Россия-Африка предполагается в одной из африканских стран в 2026 году. В конце 2025 года в Каире прошла министерская конференция в этом формате. По ее итогам глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что мероприятие создало хороший задел для качественной подготовки третьего саммита Россия-Африка.
"У нас безопасно, есть и инфраструктура, и опыт, и мы много лет друзья с Россией... Думаю, что смогли бы сделать это (принять саммит Россия-Африка - ред.)", - сказал Эфраим Балози Мафуру в разговоре с РИА Новости на полях конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress.
Он указал, что в Танзании ранее прошел саммит по продовольственным системам с тысячами гостей и присутствием глав государств. Кроме того, по его словам, высшие руководители разных стран неоднократно бывали там с визитами.
"Танзании стоит показать миру, что она может принять этот предстоящий саммит как партнер России", - добавил собеседник.
Африка бросила вызов Трампу, осудив захват Мадуро, пишут СМИ
11 января, 17:21