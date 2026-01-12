Рейтинг@Mail.ru
08:39 12.01.2026
в мире, россия, каир (город), танзания, сергей лавров
В мире, Россия, Каир (город), Танзания, Сергей Лавров
В Танзании оценили возможность принять третий саммит Россия—Африка

Мафуру заявил, что Танзания могла бы принять саммит Россия—Африка в 2026 году

© Pixabay / Pixabay / Nici KeilВид на Дар-эс-Салам в Танзании
Вид на Дар-эс-Салам в Танзании - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Pixabay / Pixabay / Nici Keil
Вид на Дар-эс-Салам в Танзании. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Танзания с ее опытом и инфраструктурой была бы в состоянии принять третий саммит Россия-Африка в 2026 году, сказал в разговоре с РИА Новости генеральный директор танзанийского совета по туризму Эфраим Балози Мафуру.
Как сообщалось ранее, проведение саммита Россия-Африка предполагается в одной из африканских стран в 2026 году. В конце 2025 года в Каире прошла министерская конференция в этом формате. По ее итогам глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам, что мероприятие создало хороший задел для качественной подготовки третьего саммита Россия-Африка.
Россия - Африка. Работа министерской конференции - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В РАН отметили успехи России в 2025 году в сотрудничестве с Африкой
6 января, 02:33
"У нас безопасно, есть и инфраструктура, и опыт, и мы много лет друзья с Россией... Думаю, что смогли бы сделать это (принять саммит Россия-Африка - ред.)", - сказал Эфраим Балози Мафуру в разговоре с РИА Новости на полях конгресса делового туризма Meet Global MICE Congress.
Он указал, что в Танзании ранее прошел саммит по продовольственным системам с тысячами гостей и присутствием глав государств. Кроме того, по его словам, высшие руководители разных стран неоднократно бывали там с визитами.
"Танзании стоит показать миру, что она может принять этот предстоящий саммит как партнер России", - добавил собеседник.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Африка бросила вызов Трампу, осудив захват Мадуро, пишут СМИ
11 января, 17:21
 
