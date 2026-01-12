В Танзании оценили возможность принять третий саммит Россия—Африка

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Танзания с ее опытом и инфраструктурой была бы в состоянии принять третий саммит Россия-Африка в 2026 году, сказал в разговоре с РИА Новости генеральный директор танзанийского совета по туризму Эфраим Балози Мафуру.