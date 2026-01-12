Рейтинг@Mail.ru
В Таджикистане погиб 15-летний чемпион мира по ММА - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/tadzhikistan-2067341995.html
В Таджикистане погиб 15-летний чемпион мира по ММА
В Таджикистане погиб 15-летний чемпион мира по ММА - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
В Таджикистане погиб 15-летний чемпион мира по ММА
Чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Мухаммадали Садуллоев погиб в результате конфликта группы подростков в Таджикистане, ему было 15 лет, сообщили... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T11:42:00+03:00
2026-01-12T11:42:00+03:00
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067341627_0:107:1078:713_1920x0_80_0_0_83e8a15fb4fc40e2faf920396e4df311.jpg
таджикистан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067341627_0:6:1078:815_1920x0_80_0_0_c1bee18d6dcab5a0b6b42b4c77765711.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, смешанные боевые искусства (мма), таджикистан
Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Таджикистан
В Таджикистане погиб 15-летний чемпион мира по ММА

В Таджикистане в ходе конфликта подростков погиб 15-летний чемпион мира по ММА

© Фото : Федерация смешанных единоборств ТаджикистанаЧемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Мухаммадали Садуллоев
Чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Мухаммадали Садуллоев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Федерация смешанных единоборств Таджикистана
Чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Мухаммадали Садуллоев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ДУШАНБЕ, 12 янв – РИА Новости. Чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Мухаммадали Садуллоев погиб в результате конфликта группы подростков в Таджикистане, ему было 15 лет, сообщили журналистам в национальной Федерации смешанных единоборств.
"Чемпион мира по ММА, 15-летний таджикский боец Мухаммадали Садуллоев, погиб в результате конфликта группы подростков в ночь на 12 января", - сказали в федерации, не уточнив, где произошел конфликт.
В МВД Таджикистана пока не дали информации на эту тему.
Садуллоев в 2024 году завоевал титул чемпиона мира по смешанным единоборствам в своей возрастной категории, а в 2025 году стал чемпионом Таджикистана в этом виде спорта. Тело погибшего было доставлено на родину, в город Куляб, где в тот же день состоятся похороны.
 
СпортСмешанные боевые искусства (ММА)Таджикистан
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Автомобилист
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Лада
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Адмирал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Барнсли
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    ФК Париж
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала