В Таджикистане погиб 15-летний чемпион мира по ММА
В Таджикистане погиб 15-летний чемпион мира по ММА
Чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Мухаммадали Садуллоев погиб в результате конфликта группы подростков в Таджикистане, ему было 15 лет
ДУШАНБЕ, 12 янв – РИА Новости. Чемпион мира по смешанным единоборствам (ММА) Мухаммадали Садуллоев погиб в результате конфликта группы подростков в Таджикистане, ему было 15 лет, сообщили журналистам в национальной Федерации смешанных единоборств.
"Чемпион мира по ММА, 15-летний таджикский боец Мухаммадали Садуллоев, погиб в результате конфликта группы подростков в ночь на 12 января", - сказали в федерации, не уточнив, где произошел конфликт.
В МВД Таджикистана
пока не дали информации на эту тему.
Садуллоев в 2024 году завоевал титул чемпиона мира по смешанным единоборствам в своей возрастной категории, а в 2025 году стал чемпионом Таджикистана в этом виде спорта. Тело погибшего было доставлено на родину, в город Куляб, где в тот же день состоятся похороны.