https://ria.ru/20260112/sviridenko-2067364185.html
Премьер Украины заявила о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве
Премьер Украины заявила о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве - РИА Новости, 12.01.2026
Премьер Украины заявила о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве
Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Киеве и Киевской области, сообщила в понедельник премьер-министр Украины Юлия Свириденко. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T13:33:00+03:00
2026-01-12T13:33:00+03:00
2026-01-12T13:33:00+03:00
в мире
киев
киевская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839159937_0:259:3181:2048_1920x0_80_0_0_da77893b86038a3ba09e72cdb98dc16d.jpg
https://ria.ru/20260112/ukraina-2067344990.html
https://ria.ru/20260111/zelenskiy-2067189265.html
киев
киевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839159937_390:0:3121:2048_1920x0_80_0_0_737bd001ec1c10175b87727f11bc026b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, киевская область, украина
В мире, Киев, Киевская область, Украина
Премьер Украины заявила о сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве
Свириденко: в Киеве сложилась самая сложная ситуация с энергоснабжением
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Киеве и Киевской области, сообщила в понедельник премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Самая сложная ситуация остается в отдельных районах Киева
и на левом берегу Киевской области
, в частности Бориспольском и Броварском районах", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
В пятницу киевские власти сообщили, что левый берег Киева частично остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы. Также компания "Киевводоканал" сообщила об отключениях водоснабжения на левом берегу и в Печерском районе Киева на фоне отсутствия электричества на объектах водопроводной инфраструктуры.
В субботу киевская администрация сообщила об увеличении временного интервала между поездами метрополитена до 10-12 минут после ухудшения ситуации в энергетике и введения аварийных графиков отключения света.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины
10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.