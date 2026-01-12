Рейтинг@Mail.ru
США пригрозили захватывать танкеры, покидающие Венесуэлу без их разрешения
21:53 12.01.2026 (обновлено: 22:41 12.01.2026)
США пригрозили захватывать танкеры, покидающие Венесуэлу без их разрешения
США пригрозили захватывать танкеры, покидающие Венесуэлу без их разрешения - РИА Новости, 12.01.2026
США пригрозили захватывать танкеры, покидающие Венесуэлу без их разрешения
США будут задерживать суда без государственной принадлежности, покидающие Венесуэлу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 12.01.2026
в мире
венесуэла
сша
каролин левитт
дональд трамп
удары сша по венесуэле
каракас
силия флорес
венесуэла
сша
каракас
в мире, венесуэла, сша, каролин левитт, дональд трамп, удары сша по венесуэле, каракас, силия флорес
В мире, Венесуэла, США, Каролин Левитт, Дональд Трамп, Удары США по Венесуэле, Каракас, Силия Флорес
США пригрозили захватывать танкеры, покидающие Венесуэлу без их разрешения

Левитт: Венесуэлу будут покидать только те танкеры, которые одобрит Вашингтон

© AP Photo / Allison Robbert Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. США будут задерживать суда без государственной принадлежности, покидающие Венесуэлу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент также ясно дал понять, что из Венесуэлы будут отправляться только те нефтяные танкеры, которые одобрят Соединенные Штаты", — сказала она журналистам.
Дональд Трамп
Трамп провозгласил себя и.о. президента Венесуэлы
Вчера, 05:22
Вчера, 05:22
То же касается и судов, не получивших разрешение США на коммерческую деятельность, добавила она.

Военная операция США против Венесуэлы

Военная операция США против Венесуэлы

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как Штаты стали применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. В декабре президент Дональд Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.
В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, США нанесли по городу масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.
© Фото : Donald J. Trump/Truth Social

Фото Мадуро во время транспортировки на корабле, опубликованное Трампом

Фото Николаса Мадуро, опубликованное Дональдом Трампом в соцсети Truth Social

Фото Мадуро во время транспортировки на корабле, опубликованное Трампом

© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
1 из 6

Захваченный властями США Мадуро

Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро

Захваченный властями США Мадуро

2 из 6

Захваченный властями США Мадуро

Захваченный властями США президент Венесуэлы Николас Мадуро

Захваченный властями США Мадуро

3 из 6
© REUTERS / Adam Gray

Мадуро и его жену выводят из вертолета для участия в первом слушании по федеральным обвинениям

Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес на вертолетной площадке перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США

Мадуро и его жену выводят из вертолета для участия в первом слушании по федеральным обвинениям

© REUTERS / Adam Gray
4 из 6
© REUTERS / Angelina Katsanis

Автомобили полиции готовятся к перевозке Мадуро к зданию суда

Автомобили правоохранительных органов у здания следственного изолятора в Нью-Йорке, где содержится захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро

Автомобили полиции готовятся к перевозке Мадуро к зданию суда

© REUTERS / Angelina Katsanis
5 из 6
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанк

Бронированный автомобиль с похищенным США Мадуро уезжает после заседания суда, где ему предъявили обвинение, обязав явиться на слушания 17 марта

Бронированный автомобиль с похищенным США президентом Венесуэлы Николасом Мадуро уезжает после заседания суда в Нью-Йорке, где Мадуро было предъявлено обвинение американских властей

Бронированный автомобиль с похищенным США Мадуро уезжает после заседания суда, где ему предъявили обвинение, обязав явиться на слушания 17 марта

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 6

Фото Мадуро во время транспортировки на корабле, опубликованное Трампом

© Фото : Donald J. Trump/Truth Social
1 из 6

Захваченный властями США Мадуро

2 из 6

Захваченный властями США Мадуро

3 из 6

Мадуро и его жену выводят из вертолета для участия в первом слушании по федеральным обвинениям

© REUTERS / Adam Gray
4 из 6

Автомобили полиции готовятся к перевозке Мадуро к зданию суда

© REUTERS / Angelina Katsanis
5 из 6

Бронированный автомобиль с похищенным США Мадуро уезжает после заседания суда, где ему предъявили обвинение, обязав явиться на слушания 17 марта

© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
6 из 6
Венесуэльские власти считают целью нападения получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Суд в Нью-Йорке провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Вину политик не признал. Следующее слушание назначено на 17 марта.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Удары США по Венесуэле
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

Военные возле президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

Автомобиль едет по автомагистрали рядом с главным военным гарнизоном в Каракасе, Венесуэла

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8
© AP Photo / Cristian Hernandez

Кроме того, в столице слышна стрельба.

Обстановка у президентского дворца в Каракасе, Венесуэла

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

Жилой район недалеко от форта Тиуна в Каракасе, где нет электричества после взрывов

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

Люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе, Венесуэла

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

Взрыв в Каракасе

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8
© AP Photo / Matias Delacroix

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

Дым на месте взрыва над аэропортом Ла-Карлота, Каракас

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8

В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов.

Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра.

© AP Photo / Matias Delacroix
1 из 8

Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена.

© AP Photo / Cristian Hernandez
2 из 8

Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо.

© AP Photo / Matias Delacroix
3 из 8

Кроме того, в столице слышна стрельба.

© AP Photo / Cristian Hernandez
4 из 8

В нескольких районах Каракаса пропало электричество.

© AP Photo / Matias Delacroix
5 из 8

На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе.

© AP Photo / Matias Delacroix
6 из 8

Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону.

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
7 из 8

МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории.

© AP Photo / Matias Delacroix
8 из 8
 
