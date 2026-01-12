США пригрозили захватывать танкеры, покидающие Венесуэлу без их разрешения

ВАШИНГТОН, 12 янв — РИА Новости. США будут задерживать суда без государственной принадлежности, покидающие Венесуэлу, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Президент также ясно дал понять, что из Венесуэлы будут отправляться только те нефтяные танкеры, которые одобрят Соединенные Штаты", — сказала она журналистам.

То же касается и судов, не получивших разрешение США на коммерческую деятельность, добавила она.

Военная операция США против Венесуэлы

Отношения Каракаса и Вашингтона обострились после того, как Штаты стали применять Вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, якобы перевозивших наркотики. В декабре президент Дональд Трамп объявил руководство латиноамериканской страны террористической организацией и потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства.

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил Трамп, США нанесли по городу масштабные удары, а Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны на корабле. Сейчас они находятся в следственном изоляторе в Бруклине.

Венесуэльские власти считают целью нападения получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. Как заявил глава МИД, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.

Суд в Нью-Йорке провел первое заседание по делу Мадуро. Ему грозит до четырех пожизненных сроков по обвинениям в "заговоре, связанном с наркотеррористической деятельностью, контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств и заговоре для их применения против Штатов". Вину политик не признал. Следующее слушание назначено на 17 марта.

Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали похищение Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.