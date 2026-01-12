МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Днепр" освободили населённый пункт Новобойковское в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ, опубликованной в понедельник.

Кроме того, "Днепр" и другие российские группировки нанесли поражение украинским войскам, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продвинулись в глубину обороны противника. Потери ВСУ за сутки превысили 1265 военнослужащих.

Также Киев лишился 17 боевых бронированных машин, восьми артиллерийских орудий и двух боевых машин реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и 10 складов боеприпасов и материальных средств.

Оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, а также ракетные войска и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, военным аэродромам, предприятию по производству и местам хранения беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб, четыре снаряда РСЗО HIMARS производства США и 52 беспилотника самолетного типа.

Завод выведен из строя

Кроме того, как рассказали в МО РФ , в ходе массированного удара 9 января ракетным комплексом "Орешник" были поражены цеха и склады с беспилотниками, а также аэродромная инфраструктура Львовского государственного авиаремонтного завода. Предприятие, которое, помимо производства беспилотной техники, занималось обслуживанием поставленных Западом истреби теле й F -16 и МиГ-29, выведено из строя.

Также в ходе этого массированного удара с помощью комплексов "Искандер" и "Калибр" были поражены два предприятия в Киеве, которые были задействованы в сборке ударных дронов для атак по территории России. Кроме того, поражены объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины

Прошли апробацию

Более взвода украинских операторов ударных БПЛА дальнего радиуса действия были уничтожены в Харькове во время удара по казарме, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Также, по данным собеседника агентства, в районе села Весёлое уничтожены две боевые группы 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.

ВСУ практически полностью перестали использовать танки в Сумской области из-за активности российской артиллерии и БПЛА, рассказал РИА Новости командир сводной артиллерийской группы спецназа "Ахмат" с позывным "Пресс".

Украинские войска под утро понедельника обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS, повреждены торговые объекты, кафе, склады и автомобили, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные за прошедшие сутки атаковали шесть приграничных округов региона около 30 беспилотниками, предварительно, пострадавших нет. По его данным, 18 населенных пунктов попали под удар, помимо беспилотников, было выпущено 14 снарядов.

Киев и Европа хотят разрушить все переговорные треки по урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник . Он отметил, что стараниями Европы и Украины сформирован информационный поток, наполненный "абсолютно неприемлемыми предложениями, где одно конкурировало с другим".

Вице-премьер России Денис Мантуров заявил в понедельник на встрече с президентом страны Владимиром Путиным , что на линии фронта в 2025 году прошли апробацию более тысячи новых и модернизированных образцов военной техники. Кроме того, по его словам, дополнительное количество новой техники будет продемонстрировано уже в этом квартале.

Добиваются прогресса

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что думает, что "мы добиваемся прогресса" в вопросе урегулирования на Украине.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в связи с украинским конфликтом беспилотники на территорию республики могут залететь "неизвестно откуда и непонятно откуда". Он призвал добиться уничтожения всех дронов, нарушающих воздушную границу Белоруссии.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин уточнил, что республика фиксирует участившиеся случаи нарушения воздушной границы в связи с конфликтом на Украине. Белорусские военные реагируют на них должным образом, подчеркнул он.

Белорусский государственный пограничный комитет (ГПК) сообщил, что в 2025 году со стороны Украины на границе было совершено около 60 провокаций.

Отдельного пути нет

Одессе. Украинские СМИ в понедельник сообщали о взрывах в Киеве, Кривом Роге

Ряд населенных пунктов Новгород-Северского района Черниговской области на севере Украины был обесточен из-за повреждения важного энергетического объекта, сообщила энергокомпания "Черниговоблэнерго". Национальная энергетическая компания " Укрэнерго " заявила, что без электроснабжения остались часть абонентов в Одесской, Сумской, Житомирской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областях

Наиболее сложная ситуация с энергоснабжением сложилась в Киеве и Киевской области , сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию "Украинская правда" признал, что отдельного пути у Украины нет - она либо вступит в Европейский союз, либо станет частью русского мира. Он также отметил, что Украина должна перестать мыслить альянсами "как способом сохранения и развития".

Кроме того, Кулеба сообщил, что ожидает следующего оживления переговорного процесса в конце февраля. Также, по его словам, граждане Украины готовы к территориальным уступкам по Донбассу в случае проведения референдума.