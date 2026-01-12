https://ria.ru/20260112/spetsoperatsiya-2067303999.html
Пленный командир сдал морпехам координаты позиций ВСУ, рассказал боец
12.01.2026
Пленный командир сдал морпехам координаты позиций ВСУ, рассказал боец
Захваченный в плен офицер ВСУ "сдал" расположение ряда украинских подразделений в Донбассе, рассказал РИА Новости заместитель командира 155-го полка 55-й... РИА Новости, 12.01.2026
ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Захваченный в плен офицер ВСУ "сдал" расположение ряда украинских подразделений в Донбассе, рассказал РИА Новости заместитель командира 155-го полка 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, группировки войск "Центр", Герой России Павел Ендовицкий с позывным "Серп".
"Мы его обыскали (пленного украинского командира - ред.), нашли у него планшет с картой ... записи, было сразу понятно, что он один из командиров", - рассказал Ендовицкий.
Собеседник агентства отметил, что захваченный в плен командир отличался от обычных солдат, сидящих в окопах, чистым и опрятным видом.
"Удалось выяснить, кто он, откуда он, где он был, какими подразделениями он командовал ..., ряд позиций основных, пулеметные точки, точки взлета БПЛА он все "сдал" и, конечно же, мы наносили туда огневое поражение - как артиллерия, так своими ударами FPV (дронов - ред.), и в глубину, где была стоянка техники у них, расположена в ангарах. Тоже наносились авиаудары", -добавил он.