Рейтинг@Mail.ru
Пленный командир сдал морпехам координаты позиций ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:28 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/spetsoperatsiya-2067303999.html
Пленный командир сдал морпехам координаты позиций ВСУ, рассказал боец
Пленный командир сдал морпехам координаты позиций ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 12.01.2026
Пленный командир сдал морпехам координаты позиций ВСУ, рассказал боец
Захваченный в плен офицер ВСУ "сдал" расположение ряда украинских подразделений в Донбассе, рассказал РИА Новости заместитель командира 155-го полка 55-й... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T07:28:00+03:00
2026-01-12T07:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ca7f4030176d9c47cc78c06114ed59b.jpg
https://ria.ru/20260112/vsu-2067298734.html
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4198abd4c7db4fc8fc1cb4b60bf9d29c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Россия, Вооруженные силы Украины
Пленный командир сдал морпехам координаты позиций ВСУ, рассказал боец

РИА Новости: пленный командир сдал морпехам координаты позиций ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 12 янв - РИА Новости. Захваченный в плен офицер ВСУ "сдал" расположение ряда украинских подразделений в Донбассе, рассказал РИА Новости заместитель командира 155-го полка 55-й гвардейской дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота, группировки войск "Центр", Герой России Павел Ендовицкий с позывным "Серп".
"Мы его обыскали (пленного украинского командира - ред.), нашли у него планшет с картой ... записи, было сразу понятно, что он один из командиров", - рассказал Ендовицкий.
Собеседник агентства отметил, что захваченный в плен командир отличался от обычных солдат, сидящих в окопах, чистым и опрятным видом.
"Удалось выяснить, кто он, откуда он, где он был, какими подразделениями он командовал ..., ряд позиций основных, пулеметные точки, точки взлета БПЛА он все "сдал" и, конечно же, мы наносили туда огневое поражение - как артиллерия, так своими ударами FPV (дронов - ред.), и в глубину, где была стоянка техники у них, расположена в ангарах. Тоже наносились авиаудары", -добавил он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
ВСУ почти перестали использовать танки в Сумской области, рассказал боец
Вчера, 05:23
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала