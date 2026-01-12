Пленный командир сдал морпехам координаты позиций ВСУ, рассказал боец

"Мы его обыскали (пленного украинского командира - ред.), нашли у него планшет с картой ... записи, было сразу понятно, что он один из командиров", - рассказал Ендовицкий.

"Удалось выяснить, кто он, откуда он, где он был, какими подразделениями он командовал ..., ряд позиций основных, пулеметные точки, точки взлета БПЛА он все "сдал" и, конечно же, мы наносили туда огневое поражение - как артиллерия, так своими ударами FPV (дронов - ред.), и в глубину, где была стоянка техники у них, расположена в ангарах. Тоже наносились авиаудары", -добавил он.