Рейтинг@Mail.ru
СМИ: ФРГ и Израиль подписали соглашение о создании "киберкупола" - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:15 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/soglashenie-2067285127.html
СМИ: ФРГ и Израиль подписали соглашение о создании "киберкупола"
СМИ: ФРГ и Израиль подписали соглашение о создании "киберкупола" - РИА Новости, 12.01.2026
СМИ: ФРГ и Израиль подписали соглашение о создании "киберкупола"
Соглашение о совместной работе в области безопасности, предполагающей создание немецкого "купола" для отражения кибератак, подписали глава МВД ФРГ Александр... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T00:15:00+03:00
2026-01-12T00:15:00+03:00
израиль
германия
в мире
александр добриндт
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
https://ria.ru/20251225/germanija-2064734632.html
израиль
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, германия, в мире, александр добриндт, биньямин нетаньяху
Израиль, Германия, В мире, Александр Добриндт, Биньямин Нетаньяху
СМИ: ФРГ и Израиль подписали соглашение о создании "киберкупола"

Handelsblatt: ФРГ и Израиль подписали соглашение о создании "киберкупола"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Соглашение о совместной работе в области безопасности, предполагающей создание немецкого "купола" для отражения кибератак, подписали глава МВД ФРГ Александр Добриндт и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет газета Handelsblatt.
Как уточняет газета, соглашение было подписано по итогам двухдневного визита министра ФРГ в Израиль.
"Германия и Израиль намерены значительно расширить сотрудничество в сфере противодействия цифровым угрозам. Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписали в этой связи пакт о безопасности, который, в частности, предусматривает разработку так называемого "киберкупола" в Германии", - пишет издание.
Издание уточняет, что система будет автоматически обнаруживать и отражать кибератаки и нападения с использованием БПЛА. Соглашение предусматривает тесную интеграцию немецких и израильских возможностей в области кибербезопасности.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Германии могут создать фонд для борьбы с одиночеством
25 декабря 2025, 22:08
 
ИзраильГерманияВ миреАлександр ДобриндтБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала