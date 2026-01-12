СМИ: ФРГ и Израиль подписали соглашение о создании "киберкупола"

БЕРЛИН, 12 янв - РИА Новости. Соглашение о совместной работе в области безопасности, предполагающей создание немецкого "купола" для отражения кибератак, подписали глава МВД ФРГ Александр Добриндт и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет газета Соглашение о совместной работе в области безопасности, предполагающей создание немецкого "купола" для отражения кибератак, подписали глава МВД ФРГ Александр Добриндт и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет газета Handelsblatt

Как уточняет газета, соглашение было подписано по итогам двухдневного визита министра ФРГ в Израиль.

"Германия и Израиль намерены значительно расширить сотрудничество в сфере противодействия цифровым угрозам. Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписали в этой связи пакт о безопасности, который, в частности, предусматривает разработку так называемого "киберкупола" в Германии", - пишет издание.