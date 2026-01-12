В Иране проходят проправительственные шествия

ТЕГЕРАН, 12 янв - РИА Новости. Массовые проправительственные шествия проходят в различных провинциях Ирана, включая столицу Тегеран, на фоне протестов, развернувшихся в стране в последние дни, передает корреспондент РИА Новости.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США Израиль в организации беспорядков. Он призвал людей выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.

Государственное телевидение Ирана транслирует кадры шествия, организованного в ряде городов в поддержку действующих властей. По наблюдению корреспондента, количество флагов страны в руках участников шествия в Тегеране заметно выше, чем на проводимых ранее проправительственных демонстрациях. Многие люди несут над головой плакаты с изображением сердца, обрамляющего национальный флаг Ирана.

Возможно, такое обилие государственной символики на этом мероприятии появилось в качестве реакции на попытки протестующих внутри и за пределами исламской республики заменить в интернет-пространстве и в общественном сознании официально принятый на данный момент флаг страны на флаг с изображением льва и солнца, использовавшийся иранцами до революции 1979 года, в эпоху правления династии Пехлеви. Наследник этой династии в настоящее время почти ежедневно публикует в соцсети Х обращения к иранскому народу, призывая людей продолжать протесты.

Другие участники проправительственного шествия в иранской столице несут экземпляры Корана, к чему их призывал ранее президент Масуд Пезешкиан и транспаранты с антиамериканскими и антиизраильскими лозунгами. Как отметил корреспондент, участники проправительственных шествий также несут портреты основателя исламской революции, первого верховного лидера страны имама Рухоллы Хомейни, и нынешнего руководителя республики, аятоллы Али Хаменеи . Видны и портреты президента США Дональда Трампа , однако на его изображениях вместо глаз сделаны отверстия.

Трансляции иранских СМИ показывают, как люди под звуки патриотической музыки проходят по главным улицам городов и, следуя за ведущими, скандируют проправительственные лозунги. ГосСМИ публикуют в Telegram-каналах расписание начала шествий и призывают людей приходить на мероприятие с Кораном. В иранской столице масштабное шествие началось в 14 часов по местному времени (13.30 мск).

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах.

С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.