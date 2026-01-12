Рейтинг@Mail.ru
В Иране проходят проправительственные шествия - РИА Новости, 12.01.2026
12:09 12.01.2026 (обновлено: 17:54 12.01.2026)
В Иране проходят проправительственные шествия
Массовые проправительственные шествия проходят в различных провинциях Ирана, включая столицу Тегеран, на фоне протестов, развернувшихся в стране в последние... РИА Новости, 12.01.2026
Проправительственное шествие в Иране
Проправительственное шествие в Иране - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Кадр видео из соцсетей
Проправительственное шествие в Иране
ТЕГЕРАН, 12 янв - РИА Новости. Массовые проправительственные шествия проходят в различных провинциях Ирана, включая столицу Тегеран, на фоне протестов, развернувшихся в стране в последние дни, передает корреспондент РИА Новости.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в воскресном обращении к нации пообещал протестующим продолжение экономических реформ и решение проблем, а также обвинил США и Израиль в организации беспорядков. Он призвал людей выходить на улицы, чтобы не дать радикалам подменить своими реальные требования граждан.
Протест из-за девальвации иранского риала в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Участники протестов получали указания из-за рубежа, заявил МИД Ирана
Вчера, 10:52
Государственное телевидение Ирана транслирует кадры шествия, организованного в ряде городов в поддержку действующих властей. По наблюдению корреспондента, количество флагов страны в руках участников шествия в Тегеране заметно выше, чем на проводимых ранее проправительственных демонстрациях. Многие люди несут над головой плакаты с изображением сердца, обрамляющего национальный флаг Ирана.
Возможно, такое обилие государственной символики на этом мероприятии появилось в качестве реакции на попытки протестующих внутри и за пределами исламской республики заменить в интернет-пространстве и в общественном сознании официально принятый на данный момент флаг страны на флаг с изображением льва и солнца, использовавшийся иранцами до революции 1979 года, в эпоху правления династии Пехлеви. Наследник этой династии в настоящее время почти ежедневно публикует в соцсети Х обращения к иранскому народу, призывая людей продолжать протесты.
Другие участники проправительственного шествия в иранской столице несут экземпляры Корана, к чему их призывал ранее президент Масуд Пезешкиан и транспаранты с антиамериканскими и антиизраильскими лозунгами. Как отметил корреспондент, участники проправительственных шествий также несут портреты основателя исламской революции, первого верховного лидера страны имама Рухоллы Хомейни, и нынешнего руководителя республики, аятоллы Али Хаменеи. Видны и портреты президента США Дональда Трампа, однако на его изображениях вместо глаз сделаны отверстия.
Башня Азади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Иран взял ситуацию с протестами под контроль, заявил глава МИД
Вчера, 12:00
Трансляции иранских СМИ показывают, как люди под звуки патриотической музыки проходят по главным улицам городов и, следуя за ведущими, скандируют проправительственные лозунги. ГосСМИ публикуют в Telegram-каналах расписание начала шествий и призывают людей приходить на мероприятие с Кораном. В иранской столице масштабное шествие началось в 14 часов по местному времени (13.30 мск).
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах.
С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет.
В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Как передавало агентство Рейтер со ссылкой на базирующихся в США правозащитников, в Иране с начала протестных акций погибли не менее 466 человек. Власти Ирана не комментировали эти цифры, однако публиковали данные о погибших в стране силовиках: по подсчетам, их около 30 человек. Иранское агентство Tasnim сообщало о большом количестве жертв "террористов" - так власти страны стали называть погромщиков.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Каллас предложила новые санкции против Ирана
Вчера, 09:45
 
