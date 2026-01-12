https://ria.ru/20260112/shalame-2067326077.html
Тимоти Шаламе получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Франко-американский актер Тимоти Шаламе получил премию "Золотой глобус" 2026 года в номинации "Лучшая мужская роль в фильме жанра мюзикл или комедия", сообщается
на сайте кинопремии.
Восемьдесят третья церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла 11 января.
Как сообщается на сайте премии, Шаламе
одержал победу в номинации "Лучшая мужская роль в фильме жанра мюзикл или комедия" за роль в кинокартине "Марти Великолепный", обойдя Джорджа Клуни
и Леонардо Ди Каприо
. Победительницей в номинации "Лучшая женская роль в мюзикле или комедии" стала австралийка Роуз Бирн, среди других номинантов были также Эмма Стоун и Синтия Эриво.
Кроме того, премия за лучшую мужскую роль второго плана отошла шведскому актеру Стеллану Скарсгарду, премия за лучшую женскую роль второго плана - Тейяне Тейлор. А лучшими актерами в жанре драма были признаны ирландка Джесси Бакли и бразилец Вагнер Моура.
Награда за лучший саундтрек была присуждена шведскому композитору Людвигу Йёранссону за музыку к фильму "Грешники", а лучшей оригинальной песней была признана композиция Golden из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов".
Премия "Золотой глобус" вручается ежегодно более чем в 20 номинациях. Она была учреждена Ассоциацией иностранных журналистов Голливуда
в 40-х годах XX века. В прошлом году ассоциация была реорганизована, но премия продолжила существование в качестве бизнес-компании. Победителей по-прежнему выбирают пишущие о киноиндустрии иностранные журналисты.