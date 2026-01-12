Рейтинг@Mail.ru
Тимоти Шаламе получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:45 12.01.2026 (обновлено: 10:50 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/shalame-2067326077.html
Тимоти Шаламе получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль
Тимоти Шаламе получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль - РИА Новости, 12.01.2026
Тимоти Шаламе получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль
Франко-американский актер Тимоти Шаламе получил премию "Золотой глобус" 2026 года в номинации "Лучшая мужская роль в фильме жанра мюзикл или комедия",... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T10:45:00+03:00
2026-01-12T10:50:00+03:00
культура
голливуд
тимоти шаламе
джордж клуни
леонардо ди каприо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067326442_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_84b87f264bcc631dfea300f778dff841.jpg
https://ria.ru/20260108/haftor-2066821468.html
голливуд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067326442_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_01ffd226ead5975668dffcba25b9d41e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
голливуд, тимоти шаламе, джордж клуни, леонардо ди каприо
Культура, Голливуд, Тимоти Шаламе, Джордж Клуни, Леонардо Ди Каприо
Тимоти Шаламе получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль

Тимоти Шаламе получил "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в жанре комедия

© REUTERS / Mario AnzuoniТимоти Шаламе с наградой за лучшую мужскую роль на 83-й ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз, Калифорния, США
Тимоти Шаламе с наградой за лучшую мужскую роль на 83-й ежегодной церемонии вручения премии Золотой глобус в Беверли-Хиллз, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© REUTERS / Mario Anzuoni
Тимоти Шаламе с наградой за лучшую мужскую роль на 83-й ежегодной церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз, Калифорния, США
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Франко-американский актер Тимоти Шаламе получил премию "Золотой глобус" 2026 года в номинации "Лучшая мужская роль в фильме жанра мюзикл или комедия", сообщается на сайте кинопремии.
Восемьдесят третья церемония вручения премии "Золотой глобус" прошла 11 января.
Как сообщается на сайте премии, Шаламе одержал победу в номинации "Лучшая мужская роль в фильме жанра мюзикл или комедия" за роль в кинокартине "Марти Великолепный", обойдя Джорджа Клуни и Леонардо Ди Каприо. Победительницей в номинации "Лучшая женская роль в мюзикле или комедии" стала австралийка Роуз Бирн, среди других номинантов были также Эмма Стоун и Синтия Эриво.
Кроме того, премия за лучшую мужскую роль второго плана отошла шведскому актеру Стеллану Скарсгарду, премия за лучшую женскую роль второго плана - Тейяне Тейлор. А лучшими актерами в жанре драма были признаны ирландка Джесси Бакли и бразилец Вагнер Моура.
Награда за лучший саундтрек была присуждена шведскому композитору Людвигу Йёранссону за музыку к фильму "Грешники", а лучшей оригинальной песней была признана композиция Golden из мультфильма "Кейпоп-охотницы на демонов".
Премия "Золотой глобус" вручается ежегодно более чем в 20 номинациях. Она была учреждена Ассоциацией иностранных журналистов Голливуда в 40-х годах XX века. В прошлом году ассоциация была реорганизована, но премия продолжила существование в качестве бизнес-компании. Победителей по-прежнему выбирают пишущие о киноиндустрии иностранные журналисты.
Хафтор Бьёрнссон - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Актер из "Игры Престолов" Бьернссон примет участие в "Играх на стероидах"
8 января, 02:27
 
КультураГолливудТимоти ШаламеДжордж КлуниЛеонардо Ди Каприо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала