ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек, заявил Мирошник
ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек, заявил Мирошник - РИА Новости, 12.01.2026
ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек, заявил Мирошник
ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T11:00:00+03:00
2026-01-12T11:00:00+03:00
2026-01-12T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
селидово
вооруженные силы украины
родион мирошник
днр
происшествия
селидово
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Безусловно, это все тоже зависит от того, насколько интенсивные были бои. То есть как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики. Ну, в Селидово они вышли, 130 человек расстреляли", — сказал он.
По словам Мирошника, из-за зверств ВСУ множество жителей покинули прифронтовые районы и сейчас ведется работа по установлению числа выживших.
Селидово распложено примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка. Город имел важное стратегическое значение для ВСУ. Российское Минобороны отчиталось о его освобождении 29 октября 2024 года.
После этого уцелевшие местные жители не раз рассказывали о жестоких расправах со стороны ВСУ. В июле 2025-го уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила, что в Селидово нашли более 100 тел мужчин, женщин и детей со следами насильственной смерти, причем большинство из них перед казнью подвергались жестоким избиениям, пыткам и сексуальному насилию.
Преступления, совершенные военнослужащими ВСУ и иностранными наемниками на территории новых регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК
. Как подчеркивал президент Владимир Путин
, все подобные случаи должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.