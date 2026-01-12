Рейтинг@Mail.ru
ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек, заявил Мирошник - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 12.01.2026 (обновлено: 12:20 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/selidovo-2067331833.html
ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек, заявил Мирошник
ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек, заявил Мирошник - РИА Новости, 12.01.2026
ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек, заявил Мирошник
ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T11:00:00+03:00
2026-01-12T12:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
селидово
вооруженные силы украины
родион мирошник
днр
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000764931_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_62a20a24822e641a46b6447e4b9fe152.jpg
https://ria.ru/20251221/vsu-2063590208.html
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032496721.html
селидово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000764931_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_8c38856245d6b29c75319066ca87c1a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, селидово, вооруженные силы украины, родион мирошник, днр, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Селидово, Вооруженные силы Украины, Родион Мирошник, ДНР, Происшествия
ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек, заявил Мирошник

Мирошник сообщил о расстреле ВСУ 130 мирных жителей Селидово

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтела в городе Селидово
Стела в городе Селидово - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стела в городе Селидово. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Безусловно, это все тоже зависит от того, насколько интенсивные были бои. То есть как долго они там продолжались. Вот насколько лютовали там украинские боевики. Ну, в Селидово они вышли, 130 человек расстреляли", — сказал он.
Уничтоженный бронеавтомобиль ВСУ британского производства Husky TSV (International MXT-MV) - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Российский боец рассказал о приказах командования ВСУ убивать гражданских
21 декабря 2025, 03:53
По словам Мирошника, из-за зверств ВСУ множество жителей покинули прифронтовые районы и сейчас ведется работа по установлению числа выживших.
Селидово распложено примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка. Город имел важное стратегическое значение для ВСУ. Российское Минобороны отчиталось о его освобождении 29 октября 2024 года.
После этого уцелевшие местные жители не раз рассказывали о жестоких расправах со стороны ВСУ. В июле 2025-го уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова сообщила, что в Селидово нашли более 100 тел мужчин, женщин и детей со следами насильственной смерти, причем большинство из них перед казнью подвергались жестоким избиениям, пыткам и сексуальному насилию.
Преступления, совершенные военнослужащими ВСУ и иностранными наемниками на территории новых регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК. Как подчеркивал президент Владимир Путин, все подобные случаи должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.
Селидово, ДНР - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Очевидец рассказал, как украинские боевики расстреляли жителей Селидово
31 июля 2025, 04:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСелидовоВооруженные силы УкраиныРодион МирошникДНРПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала