В Саратовской области госпитализировали девочку, травмированную обезьяной
В Саратовской области госпитализировали девочку, травмированную обезьяной - РИА Новости, 12.01.2026
В Саратовской области госпитализировали девочку, травмированную обезьяной
12.01.2026
В Саратовской области госпитализировали девочку, травмированную обезьяной
В Балаково девочку, которую ранила обезьяна в зоопарке, госпитализировали
САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости.
Пятилетняя девочка госпитализирована в Балаково Саратовской области после травмы, нанесенной обезьяной из контактного зоопарка, сообщило
ГУЗ "Балаковская городская клиническая больница".
"Второй случай травмирования обезьяной зафиксирован медиками Балаковской городской клинической больницы. На этот раз пострадал 5-летний ребенок. Девочка пришла в торговый центр на улице Минская с мамой посмотреть животных в контактном зоопарке. Владелец передвижной выставки разрешил покормить обезьянку, что малышка и сделала. В ответ соседний примат повредил ей палец", - рассказала больница в Telegram-канале.
Заведующий травматологическим отделением Алексей Засенцев уточнил, что девочку госпитализировали в детское хирургическое отделение, где она проходит антирабическую вакцинацию. Курс вакцинации от бешенства составляет 6 уколов, половина из которых делается в первую неделю.
"Состояние ребенка стабильное. При благоприятном течении после третьей прививки девочка будет выписана домой на амбулаторное долечивание", - добавили медики.
В пресс-службе министерства здравоохранения области уточнили, что обращение в больницу последовало после того, как обезьяна оцарапала ребенка.
Первый случай травмирования обезьяной, по информации больницы, был зафиксирован в Балаково
в начале января, когда в медучреждение поступила 27-летняя девушка, пострадавшая после контакта с животным в этом же торговом центре.