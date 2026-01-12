Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области госпитализировали девочку, травмированную обезьяной - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:15 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/saratov-2067388919.html
В Саратовской области госпитализировали девочку, травмированную обезьяной
В Саратовской области госпитализировали девочку, травмированную обезьяной - РИА Новости, 12.01.2026
В Саратовской области госпитализировали девочку, травмированную обезьяной
Пятилетняя девочка госпитализирована в Балаково Саратовской области после травмы, нанесенной обезьяной из контактного зоопарка, сообщило ГУЗ "Балаковская... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T15:15:00+03:00
2026-01-12T15:15:00+03:00
происшествия
саратовская область
балаково
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961269015_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_eceae2db89b96791869e432bd38a200e.jpg
https://ria.ru/20260105/medved-2066499554.html
https://ria.ru/20260112/ufa-2067347464.html
саратовская область
балаково
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961269015_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dcabbaf01e7effcab88b200c8865eee4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, балаково
Происшествия, Саратовская область, Балаково
В Саратовской области госпитализировали девочку, травмированную обезьяной

В Балаково девочку, которую ранила обезьяна в зоопарке, госпитализировали

© iStock.com / VioletaStoimenovaПрививка
Прививка - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© iStock.com / VioletaStoimenova
Прививка . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Пятилетняя девочка госпитализирована в Балаково Саратовской области после травмы, нанесенной обезьяной из контактного зоопарка, сообщило ГУЗ "Балаковская городская клиническая больница".
"Второй случай травмирования обезьяной зафиксирован медиками Балаковской городской клинической больницы. На этот раз пострадал 5-летний ребенок. Девочка пришла в торговый центр на улице Минская с мамой посмотреть животных в контактном зоопарке. Владелец передвижной выставки разрешил покормить обезьянку, что малышка и сделала. В ответ соседний примат повредил ей палец", - рассказала больница в Telegram-канале.
Белый медведь - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Красноярском крае белый медведь напал на семью
5 января, 17:27
Заведующий травматологическим отделением Алексей Засенцев уточнил, что девочку госпитализировали в детское хирургическое отделение, где она проходит антирабическую вакцинацию. Курс вакцинации от бешенства составляет 6 уколов, половина из которых делается в первую неделю.
"Состояние ребенка стабильное. При благоприятном течении после третьей прививки девочка будет выписана домой на амбулаторное долечивание", - добавили медики.
В пресс-службе министерства здравоохранения области уточнили, что обращение в больницу последовало после того, как обезьяна оцарапала ребенка.
Первый случай травмирования обезьяной, по информации больницы, был зафиксирован в Балаково в начале января, когда в медучреждение поступила 27-летняя девушка, пострадавшая после контакта с животным в этом же торговом центре.
Рысь на территории детского лагеря под Уфой. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Башкирии рысь напала на ребенка
Вчера, 12:19
 
ПроисшествияСаратовская областьБалаково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала