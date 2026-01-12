В Саратовской области госпитализировали девочку, травмированную обезьяной

САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Пятилетняя девочка госпитализирована в Балаково Саратовской области после травмы, нанесенной обезьяной из контактного зоопарка, Пятилетняя девочка госпитализирована в Балаково Саратовской области после травмы, нанесенной обезьяной из контактного зоопарка, сообщило ГУЗ "Балаковская городская клиническая больница".

"Второй случай травмирования обезьяной зафиксирован медиками Балаковской городской клинической больницы. На этот раз пострадал 5-летний ребенок. Девочка пришла в торговый центр на улице Минская с мамой посмотреть животных в контактном зоопарке. Владелец передвижной выставки разрешил покормить обезьянку, что малышка и сделала. В ответ соседний примат повредил ей палец", - рассказала больница в Telegram-канале.

Заведующий травматологическим отделением Алексей Засенцев уточнил, что девочку госпитализировали в детское хирургическое отделение, где она проходит антирабическую вакцинацию. Курс вакцинации от бешенства составляет 6 уколов, половина из которых делается в первую неделю.

"Состояние ребенка стабильное. При благоприятном течении после третьей прививки девочка будет выписана домой на амбулаторное долечивание", - добавили медики.

В пресс-службе министерства здравоохранения области уточнили, что обращение в больницу последовало после того, как обезьяна оцарапала ребенка.