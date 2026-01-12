Глава Роснедр рассказал о приросте запасов нефти в России

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Две трети прироста запасов нефти в России происходит в пределах разрабатываемых месторождений, в основном это объекты в Западно-Сибирской и Волго-Уральской провинции, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.

“В основном прирост запасов сейчас происходит не за счет новых открытий, а за счет геологического доизучения уже имеющихся, часто даже действующих месторождений. По нефти, например, примерно две трети прироста запасов происходит в пределах разрабатываемых месторождений. Этот происходит во всех основных регионах нефтедобычи, но, конечно, здесь основа - это Западно-Сибирская и Волго-Уральская провинции”, - сказал Казанов.