Глава Роснедр рассказал о приросте запасов нефти в России
Две трети прироста запасов нефти в России происходит в пределах разрабатываемых месторождений, в основном это объекты в Западно-Сибирской и Волго-Уральской... РИА Новости, 12.01.2026
экономика
россия
ямал
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Глава Роснедр рассказал о приросте запасов нефти в России
Казанов: две трети новых запасов нефти находят на действующих месторождениях
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Две трети прироста запасов нефти в России происходит в пределах разрабатываемых месторождений, в основном это объекты в Западно-Сибирской и Волго-Уральской провинции, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.
“В основном прирост запасов сейчас происходит не за счет новых открытий, а за счет геологического доизучения уже имеющихся, часто даже действующих месторождений. По нефти, например, примерно две трети прироста запасов происходит в пределах разрабатываемых месторождений. Этот происходит во всех основных регионах нефтедобычи, но, конечно, здесь основа - это Западно-Сибирская и Волго-Уральская провинции”, - сказал Казанов.
Он добавил, что по газу больше всего отмечается прирост запасов на Ямале
