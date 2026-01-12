Рейтинг@Mail.ru
17:20 12.01.2026
Глава Роснедр рассказал о приросте запасов нефти в России
Глава Роснедр рассказал о приросте запасов нефти в России
Две трети прироста запасов нефти в России происходит в пределах разрабатываемых месторождений, в основном это объекты в Западно-Сибирской и Волго-Уральской... РИА Новости, 12.01.2026
экономика
россия
ямал
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
россия
ямал
экономика, россия, ямал, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Экономика, Россия, Ямал, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
Глава Роснедр рассказал о приросте запасов нефти в России

Казанов: две трети новых запасов нефти находят на действующих месторождениях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Две трети прироста запасов нефти в России происходит в пределах разрабатываемых месторождений, в основном это объекты в Западно-Сибирской и Волго-Уральской провинции, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роснедр Олег Казанов.
“В основном прирост запасов сейчас происходит не за счет новых открытий, а за счет геологического доизучения уже имеющихся, часто даже действующих месторождений. По нефти, например, примерно две трети прироста запасов происходит в пределах разрабатываемых месторождений. Этот происходит во всех основных регионах нефтедобычи, но, конечно, здесь основа - это Западно-Сибирская и Волго-Уральская провинции”, - сказал Казанов.
Он добавил, что по газу больше всего отмечается прирост запасов на Ямале.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В ЕС не исключили пересмотра моратория на разведку нефти и газа в Арктике
Вчера, 15:43
 
