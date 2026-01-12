Доминиканский футболист не вернулся в тульский "Арсенал" после отпуска

Также сообщается, что клуб оштрафует Рейеса за неприбытие на сбор и оставит за собой право принимать дальнейшие решения, а в настоящий момент руководство ведет переговоры и ищет компромиссный выход из ситуации с целью минимизации возможных финансовых и репутационных рисков.

Рейесу 28 лет. Он перешел в "Арсенал" из казахстанского "Елимая" в январе 2025 года. Всего за клуб он провел 23 матча, в которых отметился четырьмя голами. Также на его счету 38 игр и пять голов в составе сборной Доминиканской Республики.