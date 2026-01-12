Рейтинг@Mail.ru
09:56 12.01.2026 (обновлено: 10:20 12.01.2026)
Доминиканский футболист не вернулся в тульский "Арсенал" после отпуска
Доминиканский футболист не вернулся в тульский "Арсенал" после отпуска
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Доминиканский полузащитник Эдарлин Рейес отказался возвращаться в расположение тульского "Арсенала" после окончания отпуска, сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В текущем сезоне Рейес принял участие в 16 матчах Первой лиги и Кубка России, в которых забил три мяча.
«
"Полузащитник Эдарлин Рейес, несмотря на действующие контрактные обязательства, отказался возвращаться в команду после окончания отпуска. ПФК "Арсенал" заблаговременно уведомил игрока о графике сборов и приобрел для него все необходимые билеты. Мы считаем, что такой поступок - проявление неуважения не только к клубу, но и к вам, нашим болельщикам", - отмечается в заявлении.
Также сообщается, что клуб оштрафует Рейеса за неприбытие на сбор и оставит за собой право принимать дальнейшие решения, а в настоящий момент руководство ведет переговоры и ищет компромиссный выход из ситуации с целью минимизации возможных финансовых и репутационных рисков.
Рейесу 28 лет. Он перешел в "Арсенал" из казахстанского "Елимая" в январе 2025 года. Всего за клуб он провел 23 матча, в которых отметился четырьмя голами. Также на его счету 38 игр и пять голов в составе сборной Доминиканской Республики.
Главный тренер ФК Крылья Советов Андрей Тихонов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Енисей" расторг контракт с Тихоновым
9 декабря 2025, 13:25
 
ФутболСпортРоссияКубок России по футболуАрсенал (Тула)
 
