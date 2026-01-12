https://ria.ru/20260112/radiostantsiya-2067399141.html
"Радиостанция Судного дня" передала первое после праздников сообщение
"Радиостанция Судного дня" передала первое после праздников сообщение - РИА Новости, 12.01.2026
"Радиостанция Судного дня" передала первое после праздников сообщение
Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", передала первое после новогодних праздников сообщение, свидетельствует Telegram-канал, отслеживающий ее... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:15:00+03:00
2026-01-12T16:15:00+03:00
2026-01-12T19:00:00+03:00
радиостанция судного дня
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30033/67/300336708_0:296:768:728_1920x0_80_0_0_9a8c1f253cb9d61c104db46286b710dd.jpg
https://ria.ru/20260101/uvb-76-2065896684.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30033/67/300336708_0:224:768:800_1920x0_80_0_0_cd8b068a4c872a7f7c02600ee7170e3e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
радиостанция судного дня, в мире
Радиостанция Судного дня, В мире
"Радиостанция Судного дня" передала первое после праздников сообщение
Первым сообщением "Радио Судного дня" после праздников стало "нутошато"