"Радиостанция Судного дня" передала первое после праздников сообщение
16:15 12.01.2026 (обновлено: 19:00 12.01.2026)
"Радиостанция Судного дня" передала первое после праздников сообщение
"Радиостанция Судного дня" передала первое после праздников сообщение
2026
© Flickr / pslimВышки сотовой связи
Вышки сотовой связи
© Flickr / pslim
Вышки сотовой связи. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная как "Радио Судного дня", передала первое после новогодних праздников сообщение, свидетельствует Telegram-канал, отслеживающий ее активность.
В 10:37 мск в эфире прозвучало слово "нутошато".
Первое в этом году сообщение радиостанция выпустила в 0:21 мск 1 января — это было слово "глотанье". Следующее прозвучало 5 января — "вкрапленье".
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
© 2026 МИА «Россия сегодня»
