Работодатели смогут с 1 марта отправлять сотрудников на прием к психиатру
2026-01-12T02:22:00+03:00
2026-01-12T02:22:00+03:00
2026-01-12T05:58:00+03:00
2026
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские работодатели в случае выявления у сотрудников признаков психического расстройства по результатам медосмотра с 1 марта 2026 года смогут отправить их на психиатрическое освидетельствование, рассказала РИА Новости доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева.
"Изменения касаются отдельного указания возможности работодателя направить работника для прохождения освидетельствования в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников признаков психического расстройства", — сообщила Соловьева.
Она отметила, что данное нововведение позволит работодателю более гибко реагировать на возможные изменения состояния психического здоровья работника.
По результатам обязательного психиатрического освидетельствования гражданин может быть временно признан неспособным выполнять отдельные виды работы вследствие психического расстройства.
Освидетельствование включает прием (осмотр, консультацию) врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии, психопатологическое обследование.