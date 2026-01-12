Рейтинг@Mail.ru
Работодатели смогут с 1 марта отправлять сотрудников на прием к психиатру - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:22 12.01.2026 (обновлено: 05:58 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/rabotodateli-2067290814.html
Работодатели смогут с 1 марта отправлять сотрудников на прием к психиатру
Работодатели смогут с 1 марта отправлять сотрудников на прием к психиатру - РИА Новости, 12.01.2026
Работодатели смогут с 1 марта отправлять сотрудников на прием к психиатру
Российские работодатели в случае выявления у сотрудников признаков психического расстройства по результатам медосмотра с 1 марта 2026 года смогут отправить их... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T02:22:00+03:00
2026-01-12T05:58:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92404/91/924049123_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_3fa37538963951a1de137f1e6f84a2dc.jpg
https://ria.ru/20251229/pravitelstvo-2065326079.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92404/91/924049123_111:0:1891:1335_1920x0_80_0_0_550468bd557bff971d4ea7667b22f11f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
Работодатели смогут с 1 марта отправлять сотрудников на прием к психиатру

РИА Новости: работодатели смогут с 1 марта отправить сотрудников к психиатру

© Fotolia / mangostockПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Fotolia / mangostock
Пациент на приеме у врача. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские работодатели в случае выявления у сотрудников признаков психического расстройства по результатам медосмотра с 1 марта 2026 года смогут отправить их на психиатрическое освидетельствование, рассказала РИА Новости доцент кафедры клинической психологии Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета, кандидат медицинских наук Мария Соловьева.
«
"Изменения касаются отдельного указания возможности работодателя направить работника для прохождения освидетельствования в случае выявления у работника по результатам обязательных периодических медицинских осмотров работников признаков психического расстройства", — сообщила Соловьева.
Она отметила, что данное нововведение позволит работодателю более гибко реагировать на возможные изменения состояния психического здоровья работника.
По результатам обязательного психиатрического освидетельствования гражданин может быть временно признан неспособным выполнять отдельные виды работы вследствие психического расстройства.
Освидетельствование включает прием (осмотр, консультацию) врача-психиатра, сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии, психопатологическое обследование.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Правительство запустит семейный рейтинг работодателей
29 декабря 2025, 10:59
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала