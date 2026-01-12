https://ria.ru/20260112/prozorova-2067319857.html
Прозорова вышла во второй круг квалификации Australian Open
Прозорова вышла во второй круг квалификации Australian Open
Российская теннисистка Татьяна Прозорова обыграла испанку Андреа Ласаро Гарсию в стартовом круге квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Прозорова обыграла Гарсию и вышла во второй круг квалификации Australian Open