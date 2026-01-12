https://ria.ru/20260112/prokuratura-2067352918.html
Курских и белгородских депутатов заподозрили в самозахвате береговых полос
Курских и белгородских депутатов заподозрили в самозахвате береговых полос - РИА Новости, 12.01.2026
Курских и белгородских депутатов заподозрили в самозахвате береговых полос
Губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал разобраться с самозахватом прибрежных территорий на Старооскольком водохранилище, в том числе и местными... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T12:44:00+03:00
2026-01-12T12:44:00+03:00
2026-01-12T13:37:00+03:00
белгородская область
курск
александр хинштейн
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
https://ria.ru/20251226/vasilev-2064812369.html
белгородская область
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, курск, александр хинштейн, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия
Белгородская область, Курск, Александр Хинштейн, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), Происшествия
Курских и белгородских депутатов заподозрили в самозахвате береговых полос
Хинштейн поручил разобраться с захватом земли у Староосколького водохранилища
КУРСК, 12 янв — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал разобраться с самозахватом прибрежных территорий на Старооскольком водохранилище, в том числе и местными депутатами.
"Мы много с вами говорили о самозахватах береговой полосы, доступа к воде в Курске
, в близлежащих районах, на Тускаре, на Сейме. Но такая же ситуация имеет место и на Старооскольском водохранилище", — заявил он на оперативном заседании областного правительства.
По словам главы региона, прокуратура уже подготовила исковые заявления в суды.
Хинштейн отметил, что среди тех, кто самовольно ограничивает доступ к воде, есть и "уважаемые люди" как из Курской, так и соседней Белгородской областей
, а также представители депутатского корпуса.
"Ну, что называется, "ничего личного", — добавил губернатор.
Он поручил региональному Минприроды и правовому комитету подключиться к этой работе.