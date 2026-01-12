Курских и белгородских депутатов заподозрили в самозахвате береговых полос

КУРСК, 12 янв — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал разобраться с самозахватом прибрежных территорий на Старооскольком водохранилище, в том числе и местными депутатами.

"Мы много с вами говорили о самозахватах береговой полосы, доступа к воде в Курске , в близлежащих районах, на Тускаре, на Сейме. Но такая же ситуация имеет место и на Старооскольском водохранилище", — заявил он на оперативном заседании областного правительства.

По словам главы региона, прокуратура уже подготовила исковые заявления в суды.

Хинштейн отметил, что среди тех, кто самовольно ограничивает доступ к воде, есть и "уважаемые люди" как из Курской, так и соседней Белгородской областей , а также представители депутатского корпуса.

"Ну, что называется, "ничего личного", — добавил губернатор.