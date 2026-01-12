Рейтинг@Mail.ru
Курских и белгородских депутатов заподозрили в самозахвате береговых полос
12:44 12.01.2026 (обновлено: 13:37 12.01.2026)
Курских и белгородских депутатов заподозрили в самозахвате береговых полос
Курских и белгородских депутатов заподозрили в самозахвате береговых полос
происшествия
белгородская область, курск, александр хинштейн, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), происшествия
Курских и белгородских депутатов заподозрили в самозахвате береговых полос

КУРСК, 12 янв — РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал разобраться с самозахватом прибрежных территорий на Старооскольком водохранилище, в том числе и местными депутатами.
"Мы много с вами говорили о самозахватах береговой полосы, доступа к воде в Курске, в близлежащих районах, на Тускаре, на Сейме. Но такая же ситуация имеет место и на Старооскольском водохранилище", — заявил он на оперативном заседании областного правительства.
По словам главы региона, прокуратура уже подготовила исковые заявления в суды.
Хинштейн отметил, что среди тех, кто самовольно ограничивает доступ к воде, есть и "уважаемые люди" как из Курской, так и соседней Белгородской областей, а также представители депутатского корпуса.
"Ну, что называется, "ничего личного", — добавил губернатор.
Он поручил региональному Минприроды и правовому комитету подключиться к этой работе.
Экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Экс-депутат курской облдумы Васильев получил срок за хищения
26 декабря 2025, 11:31
 
