На юге Москвы загорелся склад с литиевыми аккумуляторами
18:10 12.01.2026
На юге Москвы загорелся склад с литиевыми аккумуляторами
Пожар возник на складе с литиевыми аккумуляторами на юге Москвы, по предварительной информации, в здании могут находиться порядка 50 тысяч литиевых батарей для... РИА Новости, 12.01.2026
происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юге Москвы загорелся склад с литиевыми аккумуляторами

Склад с примерно 50 тыс литиевых батарей для самокатов загорелся на юге Москвы

© МЧС России/TelegramТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© МЧС России/Telegram
Тушение пожара. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар возник на складе с литиевыми аккумуляторами на юге Москвы, по предварительной информации, в здании могут находиться порядка 50 тысяч литиевых батарей для самокатов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"На Нагатинской улице, предварительно, произошло возгорание на складе с литиевыми аккумуляторами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по имеющейся информации, в одноэтажном здании склада могут находиться порядка 50 тысяч литиевых батарей для самокатов весом по восемь килограммов каждая.
"Есть угроза распространения огня", - отметил собеседник агентства.
Последствия возгорания электросамоката в кварттире в Ижевске - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
В квартире в Ижевске взорвался электросамокат
20 апреля 2025, 18:16
 
