На юге Москвы загорелся склад с литиевыми аккумуляторами
Пожар возник на складе с литиевыми аккумуляторами на юге Москвы, по предварительной информации, в здании могут находиться порядка 50 тысяч литиевых батарей для самокатов
На юге Москвы загорелся склад с литиевыми аккумуляторами
Склад с примерно 50 тыс литиевых батарей для самокатов загорелся на юге Москвы
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар возник на складе с литиевыми аккумуляторами на юге Москвы, по предварительной информации, в здании могут находиться порядка 50 тысяч литиевых батарей для самокатов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На Нагатинской улице, предварительно, произошло возгорание на складе с литиевыми аккумуляторами", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по имеющейся информации, в одноэтажном здании склада могут находиться порядка 50 тысяч литиевых батарей для самокатов весом по восемь килограммов каждая.
"Есть угроза распространения огня", - отметил собеседник агентства.