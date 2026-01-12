На юге Москвы загорелся склад с литиевыми аккумуляторами

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пожар возник на складе с литиевыми аккумуляторами на юге Москвы, по предварительной информации, в здании могут находиться порядка 50 тысяч литиевых батарей для самокатов, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На Нагатинской улице, предварительно, произошло возгорание на складе с литиевыми аккумуляторами", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по имеющейся информации, в одноэтажном здании склада могут находиться порядка 50 тысяч литиевых батарей для самокатов весом по восемь килограммов каждая.