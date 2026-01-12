Рейтинг@Mail.ru
Эксперт научил, как накопить на пенсию по тысяче рублей в месяц - РИА Новости, 12.01.2026
02:17 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/pensiya-2067287412.html
Эксперт научил, как накопить на пенсию по тысяче рублей в месяц
Эксперт научил, как накопить на пенсию по тысяче рублей в месяц - РИА Новости, 12.01.2026
Эксперт научил, как накопить на пенсию по тысяче рублей в месяц
Сумма, необходимая для ежемесячного накопления на прибавку к пенсии, зависит от срока накоплений, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T02:17:00+03:00
2026-01-12T02:17:00+03:00
общество
государственная итоговая аттестация (гиа)
пенсии
пенсия
пенсионеры
https://ria.ru/20260105/pensiya-2066414123.html
общество, государственная итоговая аттестация (гиа), пенсии, пенсия, пенсионеры
Общество, Государственная итоговая аттестация (ГИА), Пенсии, Пенсия, Пенсионеры
Эксперт научил, как накопить на пенсию по тысяче рублей в месяц

Беляков: откладывая по тысяче на пенсию, через 25 лет накопится 2,1 млн рублей

© Depositphotos.com / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Depositphotos.com / Denis Vostrikov
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Сумма, необходимая для ежемесячного накопления на прибавку к пенсии, зависит от срока накоплений, рассказал агентству "Прайм" президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
«
"Чем он дольше, тем меньше будет необходимая сумма. Молодые люди, которые только начали трудовую деятельность, в этом смысле имеют полный карт-бланш: они могут сформировать действительно внушительный капитал с самыми минимальными усилиями", — считает он.
Например, если вы ежемесячно откладываете на счет в ПДС всего одну тысячу рублей, можно через 25 лет получить 2,1 миллиона рублей. То есть, с 18 до 43 лет накопить приличную сумму, не ущемляя себя в текущих тратах. Деньги можно получить на руки сразу или оформить негосударственную пенсию по 18 тысяч рублей ежемесячно в течение 10 лет или по шесть тысяч рублей в месяц до конца жизни.
Чем выше сумма ежемесячного взноса, тем больший профит за короткий срок можно получить, заключил Беляков.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Названы скрытые ошибки россиян при накоплении на пенсию
5 января, 02:17
 
ОбществоГосударственная итоговая аттестация (ГИА)ПенсииПенсияПенсионеры
 
 
