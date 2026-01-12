Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области разработают алгоритмы действий при отключениях ЖКХ - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:40 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/otklyucheniya-2067341649.html
В Белгородской области разработают алгоритмы действий при отключениях ЖКХ
В Белгородской области разработают алгоритмы действий при отключениях ЖКХ - РИА Новости, 12.01.2026
В Белгородской области разработают алгоритмы действий при отключениях ЖКХ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение разработать и донести до каждого жителя четкие инструкции на случай перебоев с теплом, светом и... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T11:40:00+03:00
2026-01-12T11:40:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056230530_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c92435daa42bd4045dd6a9a8181962b.jpg
https://ria.ru/20260109/vsu-2067012927.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056230530_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2acc764a7c1bb10a1276ac88f2c0b5a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области разработают алгоритмы действий при отключениях ЖКХ

Гладков поручил разработать новые алгоритмы действий при отключениях ЖКХ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСчетчики
Счетчики - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Счетчики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение разработать и донести до каждого жителя четкие инструкции на случай перебоев с теплом, светом и водой.
Губернатор во время оперативного совещания правительства отметил, что после недавних отключений из-за обстрелов со стороны ВСУ, когда более 600 тысяч жителей области остались без электроэнергии, тепла и около 200 тысяч - без воды, важно предоставить жителям точную информацию о том, куда обращаться за помощью.
"Через глав муниципальных образований довести алгоритм поведения жителя в том или ином населенном пункте, многоквартирном доме, в первую очередь там, где могут быть потери тепла, электроэнергии, воды, куда позвонить, а если сотовая связь будет недоступна, куда дойти пешком, чтобы получить горячую воду, или воду, или зарядить телефон, или получить информацию, куда выехать и в какой период времени будет оказана определенная помощь, поэтому вот этих алгоритмов нам нужно с вами заново отработать очень много, это огромная работа", - сказал Гладков.
Он провел параллель с ранее отработанными алгоритмами поведения при обстрелах, которые, по его словам, спасли десятки тысяч жизней. Сейчас, по мнению губернатора, стоит новая масштабная задача, так как проблемы с инфраструктурой могут затронуть всю область - 1,5 миллиона человек.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Гладков рассказал о ситуации в Белгородской области после обстрелов ВСУ
9 января, 15:54
 
Белгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала