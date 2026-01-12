В Белгородской области разработают алгоритмы действий при отключениях ЖКХ

БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение разработать и донести до каждого жителя четкие инструкции на случай перебоев с теплом, светом и водой.

Он провел параллель с ранее отработанными алгоритмами поведения при обстрелах, которые, по его словам, спасли десятки тысяч жизней. Сейчас, по мнению губернатора, стоит новая масштабная задача, так как проблемы с инфраструктурой могут затронуть всю область - 1,5 миллиона человек.