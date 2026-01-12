https://ria.ru/20260112/otklyucheniya-2067341649.html
В Белгородской области разработают алгоритмы действий при отключениях ЖКХ
В Белгородской области разработают алгоритмы действий при отключениях ЖКХ - РИА Новости, 12.01.2026
В Белгородской области разработают алгоритмы действий при отключениях ЖКХ
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение разработать и донести до каждого жителя четкие инструкции на случай перебоев с теплом, светом и... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T11:40:00+03:00
2026-01-12T11:40:00+03:00
2026-01-12T11:40:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
белгородская область
В Белгородской области разработают алгоритмы действий при отключениях ЖКХ
Гладков поручил разработать новые алгоритмы действий при отключениях ЖКХ
БЕЛГОРОД, 12 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение разработать и донести до каждого жителя четкие инструкции на случай перебоев с теплом, светом и водой.
Губернатор во время оперативного совещания правительства отметил, что после недавних отключений из-за обстрелов со стороны ВСУ
, когда более 600 тысяч жителей области остались без электроэнергии, тепла и около 200 тысяч - без воды, важно предоставить жителям точную информацию о том, куда обращаться за помощью.
"Через глав муниципальных образований довести алгоритм поведения жителя в том или ином населенном пункте, многоквартирном доме, в первую очередь там, где могут быть потери тепла, электроэнергии, воды, куда позвонить, а если сотовая связь будет недоступна, куда дойти пешком, чтобы получить горячую воду, или воду, или зарядить телефон, или получить информацию, куда выехать и в какой период времени будет оказана определенная помощь, поэтому вот этих алгоритмов нам нужно с вами заново отработать очень много, это огромная работа", - сказал Гладков
.
Он провел параллель с ранее отработанными алгоритмами поведения при обстрелах, которые, по его словам, спасли десятки тысяч жизней. Сейчас, по мнению губернатора, стоит новая масштабная задача, так как проблемы с инфраструктурой могут затронуть всю область - 1,5 миллиона человек.