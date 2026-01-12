https://ria.ru/20260112/novorossiysk-2067434495.html
В Новороссийске включили сирены из-за атаки БПЛА
Сирены системы оповещения включены в Новороссийске из-за атаки беспилотников, сообщает оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на мэра города. РИА Новости, 12.01.2026
