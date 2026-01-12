Рейтинг@Mail.ru
Новолуние в январе 2026: какого числа будет и сколько продлится эта фаза луны
13:24 12.01.2026
Новолуние в январе 2026: что принесет начало нового лунного цикла
Новолуние в январе 2026: какого числа будет и сколько продлится эта фаза луны
Новолуние в январе 2026: что принесет начало нового лунного цикла
2026
Ирина Ряскина
Ирина Ряскина
луна
Луна

Новолуние в январе 2026: что принесет начало нового лунного цикла

© m-gucciНоволуние в январе
Новолуние в январе
© m-gucci
Новолуние в январе. Архивное фото
Ряскина Ирина
Приглашенный эксперт
Ирина Ряскина
Астролог, финансовый и бизнес-психолог, маркетолог
Все материалы
Оглавление
МОСКВА — РИА Новости. Новолуние в январе 2026 — астрономическое явление, при котором Луна располагается между Землей и Солнцем и обращена к наблюдателю неосвещенной стороной. В этот период лунный диск практически неразличим на небе, а сам момент служит отправной точкой нового лунного цикла.

Новолуние в январе

Новолуние относится к базовым фазам луны и повторяется примерно раз в 29,5 дня. В январе оно особенно заметно по контрасту с зимним небом: отсутствие лунного света делает ночи темнее, чем в другие дни месяца. С астрономической точки зрения новолуние означает нулевую освещенность видимой части лунного диска, поскольку солнечные лучи падают на обратную сторону Луны.
© РИА Новости / Максим БлиновНоволуние
Новолуние
© РИА Новости / Максим Блинов
Новолуние. Архивное фото
Для ученых и наблюдателей этот день важен как точка отсчета. Именно от новолуния рассчитываются все последующие изменения фаз луны, включая первую четверть и полнолуние. В календарях и астрономических таблицах этот момент фиксируется с точностью до минут, так как он влияет на расчеты приливов, затмений и других небесных процессов.

Какого числа будет

В январе указанная фаза приходится на середину месяца — 18 января. В астрономических справочниках указывается точное время, когда Луна и Солнце оказываются на одной эклиптической долготе. Этот интервал длится недолго: уже спустя несколько часов Луна начинает постепенно выходить из тени, переходя к следующему этапу цикла.
Важно понимать, что новолуние — не весь день, а конкретный момент внутри суток. Однако в быту под ним часто подразумевают ближайшие день-два, когда лунный диск остаётся практически незаметным. После завершения этой фазы начинается рост освещенной части Луны, что хорошо видно при вечерних наблюдениях.
Фазы Луны в январе 2026 годаФазы Луны в январе 2026 года

Где наблюдать

Наблюдать новолуние можно в любом регионе, но визуально увидеть сам лунный диск невозможно из-за отсутствия отраженного света. Тем не менее астрономы отмечают этот период как один из лучших для наблюдений глубокого космоса: галактик, туманностей и звездных скоплений. Отсутствие лунной засветки повышает контраст и качество наблюдений.
Лучшие условия складываются вдали от городов, где нет искусственного освещения. В такие дни январские ночи особенно темные и прозрачные, что ценится как профессионалами, так и любителями астрофотографии. Использование телескопов и биноклей допускается, но наблюдение вблизи Солнца требует строгого соблюдения техники безопасности.

Что можно и нельзя делать в новолуние

С научной точки зрения новолуние — нейтральный астрономический процесс, не накладывающий ограничений на повседневную деятельность. Это один из дней лунного цикла, который не влияет напрямую на физическое состояние человека или работу техники. Однако в культурной традиции многие связывают этот период с подведением итогов и началом новых планов.
Часто новолуние используют как символическую границу между завершением старого и стартом нового этапа. При этом важно помнить, что любые решения должны основываться на реальных обстоятельствах, а не только на положении Луны. Единственное объективное ограничение связано с наблюдениями: нельзя смотреть на Солнце без специальных фильтров и защитных приборов, особенно в дни, близкие к новолунию.
© РИА Новости / Петр ЛыбаВид на луну
Вид на луну
© РИА Новости / Петр Лыба
Перейти в медиабанк
Вид на луну. Архивное фото

Мнение эксперта

Астролог Ирина Ряскина:
"Новолуние 18 января 2026 года происходит в знаке Козерога, и это один из самых собранных лунных стартов в году. В этот момент Солнце и Луна соединяются в одной точке зодиака, создавая пространство для закладки нового цикла не на эмоциях, а на реальных шагах и осознанных решениях.
Особенность этого новолуния в том, что оно следует сразу после эмоционально насыщенного январского полнолуния в Раке. Если в начале месяца мы больше чувствовали, замедлялись и замечали, где нам небезопасно или тесно, то теперь энергия переходит в практическую плоскость: что с этим делать и как выстроить устойчивую опору дальше.
Козерог — знак зрелости и долгосрочных целей. Он предпочитает конкретику: планы, сроки, стратегии, ресурсы и дисциплину. Новолуние в этом знаке особенно хорошо подходит для постановки реалистичных намерений, пересборки целей и выстраивания системы — в работе, финансах и ответственности перед собой.
Это время для осознанного начала. Все, что будет заложено сейчас, имеет высокий потенциал сохраниться и дать результат со временем. Лучшее, что можно сделать в этот период, сформулировать планы на весь 2026 год: без иллюзий, но с верой в свои силы и готовностью действовать последовательно".
 
Луна
 
 
