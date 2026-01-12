Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Новобойковское в Запорожской области - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 12.01.2026 (обновлено: 15:18 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/novoboykovskoe-2067377839.html
ВС России освободили Новобойковское в Запорожской области
ВС России освободили Новобойковское в Запорожской области - РИА Новости, 12.01.2026
ВС России освободили Новобойковское в Запорожской области
Российские бойцы взяли под контроль село Новобойковское в Запорожской области, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:19:00+03:00
2026-01-12T15:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916830_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_314d5028106301467a9359003a64d395.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052916830_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_2ad0701144d880e3ad95923596da6dc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России освободили Новобойковское в Запорожской области

Группировка "Днепр" освободила село Новобойковское в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российские бойцы взяли под контроль село Новобойковское в Запорожской области, сообщило Министерство обороны.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Новобойковское Запорожской области", — рассказали там.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Днепр" освободили Новобойковское в Запорожской области
Подразделения группировки войск Днепр освободили Новобойковское в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Днепр" освободили Новобойковское в Запорожской области
Помимо этого, военные нанесли поражение формированиям четырех бригад противника в районах сел Кирово и Юрковка и города Орехова в Запорожской области, а также села Садовое в Херсонской.
ВСУ потеряли:
  • до 50 человек личного состава;
  • шесть автомобилей;
  • артиллерийское орудие.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала