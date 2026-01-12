https://ria.ru/20260112/novoboykovskoe-2067377839.html
ВС России освободили Новобойковское в Запорожской области
Российские бойцы взяли под контроль село Новобойковское в Запорожской области, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 12.01.2026
Группировка "Днепр" освободила село Новобойковское в Запорожской области