Норвегия выделила Киеву 400 миллионов долларов на поддержание энергосектора

Согласно публикации, новые средства помогут выплачивать пенсии и пособия, а также зарплаты учителям, медикам и госслужащим. Отмечается, что этот пакет помощи призван помочь Украине с дефицитом госбюджета, пока Евросоюз не предоставит стране кредит.