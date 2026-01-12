Рейтинг@Mail.ru
Норвегия выделила Киеву 400 миллионов долларов на поддержание энергосектора
16:35 12.01.2026
Норвегия выделила Киеву 400 миллионов долларов на поддержание энергосектора
в мире, украина, киев, россия, эспен барт эйде, виктор орбан, сергей лавров, евросоюз, верховная рада украины, вооруженные силы украины, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Киев, Россия, Эспен Барт Эйде, Виктор Орбан, Сергей Лавров, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Санкции в отношении России
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Норвегия выделяет Киеву около 400 миллионов долларов на поддержание работы энергетического сектора и украинского государства, сообщает норвежское министерство иностранных дел.
"Правительство направляет Украине кризисный пакет на 4 миллиарда крон (397 миллионов долларов - ред.). Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде находится в Киеве, чтобы объявить о (выделении - ред.) этих средств, которые будут направлены на энергосектор и обеспечение работы украинского государства", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства Норвегии.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине с союзниками
Вчера, 15:24
Согласно публикации, новые средства помогут выплачивать пенсии и пособия, а также зарплаты учителям, медикам и госслужащим. Отмечается, что этот пакет помощи призван помочь Украине с дефицитом госбюджета, пока Евросоюз не предоставит стране кредит.
В Брюсселе 19 декабря завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в РФ. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Зеленский требует от Европы отдать Украине резервы ракет
11 января, 22:15
 
В мире, Украина, Киев, Россия, Эспен Барт Эйде, Виктор Орбан, Сергей Лавров, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Санкции в отношении России
 
 
