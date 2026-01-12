Норвегия выделила Киеву 400 миллионов долларов на поддержание энергосектора

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Норвегия выделяет Киеву около 400 миллионов долларов на поддержание работы энергетического сектора и украинского государства, сообщает норвежское министерство иностранных дел.
"Правительство направляет Украине кризисный пакет на 4 миллиарда крон (397 миллионов долларов - ред.). Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде находится в Киеве, чтобы объявить о (выделении - ред.) этих средств, которые будут направлены на энергосектор и обеспечение работы украинского государства", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства Норвегии.
Согласно публикации, новые средства помогут выплачивать пенсии и пособия, а также зарплаты учителям, медикам и госслужащим. Отмечается, что этот пакет помощи призван помочь Украине с дефицитом госбюджета, пока Евросоюз не предоставит стране кредит.
В Брюсселе 19 декабря завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
