Наумов рассказал, что после попадания на ОИ подумал о погибших родителях
Фигурное катание
 
15:58 12.01.2026
Наумов рассказал, что после попадания на ОИ подумал о погибших родителях
Наумов рассказал, что после попадания на ОИ подумал о погибших родителях
Американский фигурист Максим Наумов признался, что после попадания в состав сборной США на зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо он подумал о... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Наумов рассказал, что после попадания на ОИ подумал о погибших родителях

Наумов: после попадания на ОИ подумал о своих погибших родителях

© Фото : соцсети фигуристовЕвгения Шишкова и Вадим Наумов с сыном Максимом
Евгения Шишкова и Вадим Наумов с сыном Максимом - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : соцсети фигуристов
Евгения Шишкова и Вадим Наумов с сыном Максимом. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Американский фигурист Максим Наумов признался, что после попадания в состав сборной США на зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо он подумал о своих погибших родителях, бывших российских фигуристах Вадиме Наумове и Евгении Шишковой.
С 4 по 11 января 2026 года в Сент-Луисе проходил чемпионат США по фигурному катанию. Наумов занял третье место в соревнованиях одиночников, благодаря чему квалифицировался на Олимпиаду. При оглашении оценок 24-летний фигурист держал в руках фотографию своих родителей.
Представители Федерации фигурного катания США спросили Наумова, о чем он подумал после попадания на Игры. "О моих родителях, о том, как часто мы обсуждали это на протяжении всей моей жизни, как много для нас это значит, какую большую роль Олимпиада играет для нашей семьи. Я подумал о них сразу же. Я бы хотел, чтобы они могли пережить это со мной, но я чувствую их присутствие, что они со мной", - цитирует Наумова официальный сайт федерации.
В ночь на 30 января 2025 года в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров, в том числе чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Шишкова и Наумов, бронзовый призер чемпионата СССР в парном катании Инна Волянская, экс-российский фигурист Александр Кирсанов и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека. При крушении самолета погибли 28 спортсменов, тренеров и членов их семей.
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Никто в мире не сможет составить конкуренцию Малинину, уверена Тарасова
11 января, 14:24
 
Фигурное катание
 
