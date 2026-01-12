Турецкий актер Гюнгер признался в употреблении наркотиков, сообщили СМИ

СТАМБУЛ, 12 янв - РИА Новости. Актер популярного турецкого сериала "Клюквенный щербет" Догукан Гюнгёр на допросе признался в употреблении наркотиков, но пообещал так больше не делать, утверждает телеканал AHaber.
Гюнгёр был задержан в понедельник на прошлой неделе в ходе антинаркотического рейда стамбульской полиции, в среду его отпустили на свободу после дачи показаний.
"Я признаюсь, что употреблял наркотики, и раскаиваюсь по этому поводу. Больше не буду употреблять запрещенные вещества... Отдельно подчеркну, что никому не давал наркотики, не участвовал в подобных вечеринках", - цитирует канал заявление актера на допросе.
По его данным, Гюнгёр отпущен на свободу под подписку о невыезде.
Полиция 19 декабря задержала 37-летнюю актрису турецкого сериала "Великолепный век" Эзги Эйюбоглу по подозрению в употреблении наркотиков, согласно результатам теста, в ее организме обнаружены следы кокаина. Актриса сыграла во втором сезоне "Великолепного века" дочь крымского хана Айбиге-хатун. Актрисе потенциально может грозить арест.
Полиция провела 28 декабря антинаркотические рейды сразу в 34 элитных ночных клубах Стамбула, конфискованы наркотики и оружие с боеприпасами, задержаны 17 человек.
Обладательницу титула "Мисс Турция-2016" Бусе Искендероглу задержали в конце декабря по подозрению в употреблении наркотиков. Также в декабре был задержан и затем отпущен на свободу президент турецкого футбольного клуба "Фенербахче" Садеттин Саран после положительного теста на наркотики, а в середине декабря суд арестовал главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования дела о торговле наркотиками, тест на наркотики оказался положительным, но Эрсой отрицает вину.
Подобные операции в Турции проводятся с октября: тогда в рамках начатого расследования были задержаны несколько актеров и инфлюенсеров, следы наркотических средств были обнаружены в крови и волосах нескольких из них. При этом у некоторых задержанных выявили следы наркотических веществ, содержащихся в лекарствах, которые можно приобрести в аптеках по рецепту.
