Жительницу Екатеринбурга госпитализировали после нападения на парковке

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что местная жительница пострадала в результате нападения на территории паркинга в одном из жилых комплексов – якобы неизвестный плеснул в нее агрессивную жидкость с едким запахом из стеклянной бутылки, а затем скрылся.