Жительницу Екатеринбурга госпитализировали после нападения на парковке - РИА Новости, 12.01.2026
16:54 12.01.2026 (обновлено: 17:02 12.01.2026)
Жительницу Екатеринбурга госпитализировали после нападения на парковке
2026
Место нападения на жительницу Екатеринбурга в ЖК "Твинс"
Место нападения на жительницу Екатеринбурга в ЖК Твинс - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : соцсети
Место нападения на жительницу Екатеринбурга в ЖК "Твинс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Жительница Екатеринбурга попала в больницу после нападения на нее, сотрудники уголовного розыска ищут подозреваемого, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по городу.
Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что местная жительница пострадала в результате нападения на территории паркинга в одном из жилых комплексов – якобы неизвестный плеснул в нее агрессивную жидкость с едким запахом из стеклянной бутылки, а затем скрылся.
"Сообщение о причинении телесных повреждений гражданке поступило около 7.30 утра в отдел полиции №14. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают обстоятельства и лицо, причастное к происшествию. Пострадавшая госпитализирована в 40-ю ГКБ, ее жизни ничего не угрожает. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение", - рассказали в пресс-службе городского УМВД.
