Заключительный показ мюзикла "Последняя сказка" пройдет 9 марта в Москве - РИА Новости, 12.01.2026
13:44 12.01.2026
Заключительный показ мюзикла "Последняя сказка" пройдет 9 марта в Москве
На сцене Театра МДМ 9 марта состоится заключительный показ мюзикла "Последняя сказка". РИА Новости, 12.01.2026
2026
Заключительный показ мюзикла "Последняя сказка" пройдет 9 марта в Москве

МОСКВА, 12 янв – пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". На сцене Театра МДМ 9 марта состоится заключительный показ мюзикла "Последняя сказка".
За время проката кассовые сборы спектакля превысили два миллиарда рублей.
Премьера "Последней сказки" состоялась 7 декабря 2024 года, за несколько недель до первого показа было продано более 100 тысяч билетов.
Постановка стала самым дорогостоящим спектаклем в истории Театра МДМ. Так, ковер-самолет, развевающийся на ветру под звездным небом и уносящий героев в волшебный полет, обошелся создателям почти в 30 миллионов рублей.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
