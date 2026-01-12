Заключительный показ мюзикла "Последняя сказка" пройдет 9 марта в Москве

МОСКВА, 12 янв – пресс-служба театральной компании "Бродвей Москва". На сцене Театра МДМ 9 марта состоится заключительный показ мюзикла "Последняя сказка".

За время проката кассовые сборы спектакля превысили два миллиарда рублей.

Премьера "Последней сказки" состоялась 7 декабря 2024 года, за несколько недель до первого показа было продано более 100 тысяч билетов.

Постановка стала самым дорогостоящим спектаклем в истории Театра МДМ. Так, ковер-самолет, развевающийся на ветру под звездным небом и уносящий героев в волшебный полет, обошелся создателям почти в 30 миллионов рублей.