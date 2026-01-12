https://ria.ru/20260112/moskva-2067391221.html
Снегопад в Москве поставил рекорд по суточной норме осадков
2026-01-12T15:28:00+03:00
2026-01-12T15:28:00+03:00
2026-01-12T15:29:00+03:00
москва
россия
марина макарова
гидрометцентр
новый год
происшествия
москва
россия
москва, россия, марина макарова, гидрометцентр, новый год, происшествия
Москва, Россия, Марина Макарова, Гидрометцентр, Новый год, Происшествия
МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Прошедший снегопад в Москве поставил рекорд по суточной норме осадков и соответствовал критериям опасного явления, рассказала РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Рекорд был по суточной сумме осадков, но это ничего особенного. Но такие снегопады бывают в Москве
. В прошлом году не было, в позапрошлом были. И 21 миллиметр за сутки, 24, да, бывает такое. Когда за 12 часов такое количество выпадает - это опасное явление", - сказала Макарова
.
Она отметила, что снегопад был сильным, он сопровождался метелью, и для такого мегаполиса, как Москва, последствия оказались существенными.
"Для Москвы даже и обычный умеренный снег уже создает если не проблемы, то влияет на состояние наших дорог и тротуаров, поэтому, конечно, нужно реагировать руководителям города", - отметила метеоролог.
По ее словам, это был значительный снегопад, на который надо реагировать и нормально его воспринимать.
"Сильный снег. Шел в течение суток. По Москве какая-то станция дала 15 миллиметров. Для Москвы это критерии опасного явления за 12 часов", - подчеркнула Макарова.