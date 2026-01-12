Рейтинг@Mail.ru
Мошенники совершили более 30 миллионов звонков россиянам за праздники - РИА Новости, 12.01.2026
05:33 12.01.2026
Мошенники совершили более 30 миллионов звонков россиянам за праздники
Мошенники совершили более 30 миллионов звонков россиянам за праздники
томск, москва, краснодар, мтс
Томск, Москва, Краснодар, МТС
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Телефонные мошенники совершили более 30 миллионов нежелательных звонков россиянам за январские каникулы, рекордсменом по числу полученных от аферистов звонков стал мужчина из Томска, которому те звонили более 2,5 тысяч раз, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса "Защитник МТС".
"С 31 декабря по 11 января мошенники совершили более 30 миллионов звонков, каждый из которых был заблокирован сервисом. Самая массированная атака пришлась на жителя Томска - мужчине поступило 2 534 звонка, преимущественно в первой половине дня", - сообщили в сервисе.
Аналитики отметили, что средняя продолжительность разговоров составила 11 секунд, а пик мошеннической активности пришелся на середину праздничного периода, 5 и 6 января, когда было совершено более трети всех звонков.
Эксперты связывают такие показатели с тем, что на каникулах бдительность людей все еще остается низкой, при этом вероятность принять звонок с неизвестного номера высокая: граждане продолжают получать поздравления с Новым годом и Рождеством.
По подсчетам специалистов, основная масса мошеннических звонков пришлась на крупные города с более высокой долей платежеспособного населения: в топ-3 самых атакуемых вошли Москва, Краснодар и Санкт-Петербург. Чаще всего злоумышленники атаковали женщин в возрасте от 35 до 44 лет со средним уровнем дохода, треть из которых не имеют детей.
Наиболее популярной темой для атак стали потенциальные инвестиции: на них пришлось 41% всех звонков. Аферисты предлагали совершить "выгодные вложения" или сообщали о "проблемах с брокерским счетом".
Звонили и от имени государственных органов - Пенсионного фонда, социальных служб или правоохранительных структур, а также имитировали проблемы с операторами связи, когда мошенники под видом специалистов техподдержки пытались получить данные банковских карт под предлогом "возврата переплаты" или "блокировки номера".
ТомскМоскваКраснодарМТС
 
 
