В Молдавии политики продвигают личные интересы, считает эксперт

КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Политики в Молдавии далеки от общества, поэтому под видом государственных интересов они продвигают личные, заявил политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"У нас политики живут в одном мире, общество - в другом. Политики пытаются защитить свои собственные интересы, предоставляя их как будто это общественные или государственные интересы, хотя на самом деле они очень далеки от проблем общества. И вот поэтому происходит этот диссонанс, эта большая пропасть между обществом и правительством, а также неработоспособность институтов, которые создаются", - заявил Лисневский в эфире телеканала Canal 5.
По его словам, с той же целью власти создают новые функции, например, эмиссаров, чтобы вести переговоры на уровне бизнеса, на уровне каких-то возможностей, где министр или премьер-министр ограничен.
"Антикризисные институты должны больше базироваться на работе с многочисленными организациями, чтобы понимать реальные проблемы. У нас такой институт существует больше для галочки", - добавил эксперт.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
