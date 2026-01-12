В Молдавии политики продвигают личные интересы, считает эксперт

КИШИНЕВ, 12 янв - РИА Новости. Политики в Молдавии далеки от общества, поэтому под видом государственных интересов они продвигают личные, заявил политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.

"У нас политики живут в одном мире, общество - в другом. Политики пытаются защитить свои собственные интересы, предоставляя их как будто это общественные или государственные интересы, хотя на самом деле они очень далеки от проблем общества. И вот поэтому происходит этот диссонанс, эта большая пропасть между обществом и правительством, а также неработоспособность институтов, которые создаются", - заявил Лисневский в эфире телеканала Canal 5

По его словам, с той же целью власти создают новые функции, например, эмиссаров, чтобы вести переговоры на уровне бизнеса, на уровне каких-то возможностей, где министр или премьер-министр ограничен.

"Антикризисные институты должны больше базироваться на работе с многочисленными организациями, чтобы понимать реальные проблемы. У нас такой институт существует больше для галочки", - добавил эксперт.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.