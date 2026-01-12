https://ria.ru/20260112/ministr-2067294708.html
Ветерана СВО назначили министром строительства Камчатского края
Ветерана СВО назначили министром строительства Камчатского края - РИА Новости, 12.01.2026
Ветерана СВО назначили министром строительства Камчатского края
Бывший участник специальной военной операции Александр Тимощук назначен на должность министра строительства и жилищной политики региона, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T03:45:00+03:00
2026-01-12T03:45:00+03:00
2026-01-12T03:45:00+03:00
камчатский край
россия
владимир солодов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862581579_0:218:3076:1948_1920x0_80_0_0_24fe19c474ccb597cfd46e7f4b26f1a6.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063198218.html
https://ria.ru/20251031/programma-2052163765.html
камчатский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862581579_293:0:3022:2047_1920x0_80_0_0_2804c6e4dfae50aa2a93da801d2f71b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатский край, россия, владимир солодов
Камчатский край, Россия, Владимир Солодов
Ветерана СВО назначили министром строительства Камчатского края
Ветерана СВО Тимощука назначили министром строительства Камчатского края
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв – РИА Новости.
Бывший участник специальной военной операции Александр Тимощук назначен на должность министра строительства и жилищной политики региона, сообщил
губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Назначил на должность министра строительства и жилищной политики Камчатского края
ветерана специальной военной операции Александра Тимощука. Александр Анатольевич – человек с уникальным сплавом компетенций и жесткой военной закалкой", – подчеркнул Солодов
в своем Telegram-канале.
Как отметил губернатор, за плечами Тимощука 12 лет службы в Вооруженных силах России
и опыт командования отдельной воинской частью. С 2022 по 2025 год он принимал участие в СВО в составе 40-й бригады морской пехоты. За боевые заслуги Тимощук награжден медалью Суворова и медалью Ушакова.
Солодов добавил, что до участия в спецоперации Тимощук представлял в регионе Федеральный центр строительного контроля и курировал все крупные строительные проекты. За свои заслуги удостоен звания "Почетный строитель Российской Федерации".
"В числе главных задач министра – повышение дисциплины, контроль за соблюдением сроков и качеством ключевых строительных объектов, развитие жилищной политики, расширение мер поддержки жителей в этой сфере и активизация индивидуального и малоэтажного жилищного строительства", - написал губернатор.
Исполнять обязанности новый министр начнет с 15 января.