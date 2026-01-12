Рейтинг@Mail.ru
Ветерана СВО назначили министром строительства Камчатского края - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:45 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/ministr-2067294708.html
Ветерана СВО назначили министром строительства Камчатского края
Ветерана СВО назначили министром строительства Камчатского края - РИА Новости, 12.01.2026
Ветерана СВО назначили министром строительства Камчатского края
Бывший участник специальной военной операции Александр Тимощук назначен на должность министра строительства и жилищной политики региона, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T03:45:00+03:00
2026-01-12T03:45:00+03:00
камчатский край
россия
владимир солодов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862581579_0:218:3076:1948_1920x0_80_0_0_24fe19c474ccb597cfd46e7f4b26f1a6.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063198218.html
https://ria.ru/20251031/programma-2052163765.html
камчатский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/03/1862581579_293:0:3022:2047_1920x0_80_0_0_2804c6e4dfae50aa2a93da801d2f71b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатский край, россия, владимир солодов
Камчатский край, Россия, Владимир Солодов
Ветерана СВО назначили министром строительства Камчатского края

Ветерана СВО Тимощука назначили министром строительства Камчатского края

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский и Корякский вулкан
Вид на город Петропавловск-Камчатский и Корякский вулкан - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Вид на город Петропавловск-Камчатский и Корякский вулкан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 янв – РИА Новости. Бывший участник специальной военной операции Александр Тимощук назначен на должность министра строительства и жилищной политики региона, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Назначил на должность министра строительства и жилищной политики Камчатского края ветерана специальной военной операции Александра Тимощука. Александр Анатольевич – человек с уникальным сплавом компетенций и жесткой военной закалкой", – подчеркнул Солодов в своем Telegram-канале.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Многие ветераны СВО стали губернаторами, заявил Путин
19 декабря 2025, 12:51
Как отметил губернатор, за плечами Тимощука 12 лет службы в Вооруженных силах России и опыт командования отдельной воинской частью. С 2022 по 2025 год он принимал участие в СВО в составе 40-й бригады морской пехоты. За боевые заслуги Тимощук награжден медалью Суворова и медалью Ушакова.
Солодов добавил, что до участия в спецоперации Тимощук представлял в регионе Федеральный центр строительного контроля и курировал все крупные строительные проекты. За свои заслуги удостоен звания "Почетный строитель Российской Федерации".
"В числе главных задач министра – повышение дисциплины, контроль за соблюдением сроков и качеством ключевых строительных объектов, развитие жилищной политики, расширение мер поддержки жителей в этой сфере и активизация индивидуального и малоэтажного жилищного строительства", - написал губернатор.
Исполнять обязанности новый министр начнет с 15 января.
Ветеран СВО обучается в кадровой программе под руководством главы Химок - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Ветеран СВО обучается в кадровой программе под руководством главы Химок
31 октября 2025, 17:42
 
Камчатский крайРоссияВладимир Солодов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала