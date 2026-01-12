https://ria.ru/20260112/medpomosch-2067398212.html
В России расширили список методов высокотехнологичной медпомощи по ОМС
В России расширили список методов высокотехнологичной медпомощи по ОМС - РИА Новости, 12.01.2026
В России расширили список методов высокотехнологичной медпомощи по ОМС
В России стало больше методов высокотехнологичной медпомощи, которую можно получить по полису ОМС, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:11:00+03:00
2026-01-12T16:11:00+03:00
2026-01-12T16:54:00+03:00
хорошие новости
общество
россия
татьяна голикова
здравоохранение
здоровье
здоровье - общество
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966562205_0:257:3070:1984_1920x0_80_0_0_2480dd1734bb4e6537d62417dc051847.jpg
https://ria.ru/20260110/medpomosch-2067138617.html
https://ria.ru/20260112/rabotodateli-2067290814.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966562205_20:0:2749:2047_1920x0_80_0_0_0ff52ee5ad7d94ae8962094dfd6c56dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, татьяна голикова, здравоохранение, здоровье, здоровье - общество, правительство рф, омс, полис омс
Хорошие новости, Общество, Россия, Татьяна Голикова, Здравоохранение, Здоровье, Здоровье - Общество, Правительство РФ, ОМС, полис ОМС
В России расширили список методов высокотехнологичной медпомощи по ОМС
Голикова: высокотехнологичную медпомощь за счет ОМС расширили на 15 видов
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В России стало больше методов высокотехнологичной медпомощи, которую можно получить по полису ОМС, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«
"Расширили на 15 видов высокотехнологичную медицинскую помощь, которая будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования", — сказала она.
Это должно повысить доступность и эффективность лечения россиян с болезнями почек, желудочно-кишечного тракта, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Специалисты также разработали специальные программы исследований для выявления предрисков развития заболеваний — их будут проводить центры здоровья. Правительство уже просчитало расходы и выделило финансирование, поэтому для пациентов такие программы будут бесплатны.
Голикова
призвала создать такую систему охраны здоровья, при которой не будут формироваться факторы риска развития заболеваний. При этом нужно вовремя выявлять и корректировать отклонения в организме человека.
"Ряд стран уже приняли у себя на государственном уровне стандарт медицины здорового долголетия. Мы сейчас берем лучшие практики и будем это использовать в России", — добавила вице-премьер.
Ранее Голикова дала старт региональному движению "За медицину здорового долголетия", цель которого — содействие в формировании и продвижении среди россиян такой медицины. Куратором и руководителем стала она сама, координатором — аппарат правительства, а оператором — фонд "Росконгресс".