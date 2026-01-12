Рейтинг@Mail.ru
В России расширили список методов высокотехнологичной медпомощи по ОМС
16:11 12.01.2026 (обновлено: 16:54 12.01.2026)
В России расширили список методов высокотехнологичной медпомощи по ОМС
В России расширили список методов высокотехнологичной медпомощи по ОМС
В России расширили список методов высокотехнологичной медпомощи по ОМС
В России стало больше методов высокотехнологичной медпомощи, которую можно получить по полису ОМС, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 12.01.2026
В России расширили список методов высокотехнологичной медпомощи по ОМС

Голикова: высокотехнологичную медпомощь за счет ОМС расширили на 15 видов

© iStock.com / megafloppВрач показывает снимок УЗИ на экране планшета
Врач показывает снимок УЗИ на экране планшета - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© iStock.com / megaflopp
Врач показывает снимок УЗИ на экране планшета. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В России стало больше методов высокотехнологичной медпомощи, которую можно получить по полису ОМС, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Расширили на 15 видов высокотехнологичную медицинскую помощь, которая будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования", — сказала она.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В России утвердили список болезней для оказания бесплатной медпомощи
10 января, 17:04
Это должно повысить доступность и эффективность лечения россиян с болезнями почек, желудочно-кишечного тракта, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Специалисты также разработали специальные программы исследований для выявления предрисков развития заболеваний — их будут проводить центры здоровья. Правительство уже просчитало расходы и выделило финансирование, поэтому для пациентов такие программы будут бесплатны.
Голикова призвала создать такую систему охраны здоровья, при которой не будут формироваться факторы риска развития заболеваний. При этом нужно вовремя выявлять и корректировать отклонения в организме человека.
"Ряд стран уже приняли у себя на государственном уровне стандарт медицины здорового долголетия. Мы сейчас берем лучшие практики и будем это использовать в России", — добавила вице-премьер.
Ранее Голикова дала старт региональному движению "За медицину здорового долголетия", цель которого — содействие в формировании и продвижении среди россиян такой медицины. Куратором и руководителем стала она сама, координатором — аппарат правительства, а оператором — фонд "Росконгресс".
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Работодатели смогут с 1 марта отправлять сотрудников на прием к психиатру
Вчера, 02:22
 
