В России расширили список методов высокотехнологичной медпомощи по ОМС

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. В России стало больше методов высокотехнологичной медпомощи, которую можно получить по полису ОМС, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

« "Расширили на 15 видов высокотехнологичную медицинскую помощь, которая будет осуществляться за счет средств обязательного медицинского страхования", — сказала она.

Это должно повысить доступность и эффективность лечения россиян с болезнями почек, желудочно-кишечного тракта, онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Специалисты также разработали специальные программы исследований для выявления предрисков развития заболеваний — их будут проводить центры здоровья. Правительство уже просчитало расходы и выделило финансирование, поэтому для пациентов такие программы будут бесплатны.

Голикова призвала создать такую систему охраны здоровья, при которой не будут формироваться факторы риска развития заболеваний. При этом нужно вовремя выявлять и корректировать отклонения в организме человека.

"Ряд стран уже приняли у себя на государственном уровне стандарт медицины здорового долголетия. Мы сейчас берем лучшие практики и будем это использовать в России", — добавила вице-премьер.