Мантуров оценил рост выручки по предприятиям космической отрасли
Мантуров оценил рост выручки по предприятиям космической отрасли - РИА Новости, 12.01.2026
Мантуров оценил рост выручки по предприятиям космической отрасли
Рост выручки по предприятиям космической отрасли в 2025 году составил 10%, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с президентом России Владимиром... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T13:16:00+03:00
2026-01-12T13:16:00+03:00
2026-01-12T13:36:00+03:00
россия
экономика
денис мантуров
владимир путин
россия
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
Россия, Экономика, Денис Мантуров, Владимир Путин
