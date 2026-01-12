Рейтинг@Mail.ru
21:24 12.01.2026
Московская федерация профсоюзов впервые проведет ночной лыжный забег
московская федерация профсоюзов, лыжные виды спорта
Московская федерация профсоюзов, Лыжные виды спорта
Лыжные гонки. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Московская Федерация профсоюзов впервые проведет ночной лыжный забег, 16 января работники столицы посоревнуются на дистанциях три и пять километров, сообщили в пресс-службе организации.
"Впервые профсоюзы проведут ночной лыжный забег. Работники столицы посоревнуются в профсоюзной лыжной гонке. Ночной забег на дистанции три и пять километров 16 января проведет Московская Федерация профсоюзов", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что по завершении забега победителей и призеров наградят на торжественной церемонии. Им вручат кубки, медали, дипломы и вымпелы.
"В этом году Московская Федерация профсоюзов впервые проводит ночной лыжный забег. Это событие дополнит традиционные профсоюзные зимние соревнования и позволит участникам проверить себя в новых условиях. Мы стремимся развивать доступный спорт, предлагая разнообразные и увлекательные форматы для поддержания здоровья москвичей. Наша цель - дать каждому возможность регулярно и разнопланово заниматься физической культурой. Гонка в темное время суток потребует от лыжников особой концентрации, добавит азарта и станет отличной тренировкой. Уверен, этот опыт поможет спортсменам увереннее подойти и к главному старту сезона - "Московской лыжне", - рассказал генеральный директор Центра физкультуры и спорта Московской Федерации профсоюзов Алексей Кукин, чьи слова приводит пресс-служба.
Он также отметил, что принять участие могут москвичи разных возрастных категорий, начиная с 18 лет, и с любым уровнем подготовки - от опытных лыжников до тех, кто только делает первые шаги в спорте. Соревнования пройдут на территории Биатлонно-лыжного комплекса "Марьино", где мужчины преодолеют дистанцию в пять километров, женщины - в три километра. Массовый старт запланирован на 19.00.
Московская федерация профсоюзовЛыжные виды спорта
 
