Волейболисты новосибирского "Локомотива" обыграли МГТУ в матче Суперлиги

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" обыграл столичный МГТУ в матче 18-го тура чемпионата России по волейболу.

Встреча прошла в Москве и завершилась победой гостей со счетом 3-2 (25:21, 20:25, 25:23, 23:25, 15:10).

"Локомотив" одержал 15-ю победу при трех поражениях и поднялся на второе место в турнирной таблице Суперлиги. МГТУ с двумя победами и 16 поражениями занимает последнюю, 16-ю строчку.

В следующем матче "Локомотив" на выезде сыграет с клубом "Газпром-Югра" из Сургута 17 января, а МГТУ днем позднее также в гостях встретится с "Динамо-ЛО" из Соснового Бора.

Результаты других матчей:

"Оренбуржье" (Оренбург) - "Горький" (Нижний Новгород) - 3-0 (30:28, 25:11, 27:25);

"Газпром-Югра" (Сургут) - "Динамо-Урал" (Уфа) - 3-0 (26:24, 28:26, 25:21);