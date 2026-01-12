Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты новосибирского "Локомотива" обыграли МГТУ в матче Суперлиги
Волейбол
 
22:16 12.01.2026
Волейболисты новосибирского "Локомотива" обыграли МГТУ в матче Суперлиги
Волейболисты новосибирского "Локомотива" обыграли МГТУ в матче Суперлиги
Новосибирский "Локомотив" обыграл столичный МГТУ в матче 18-го тура чемпионата России по волейболу.
Волейболисты новосибирского "Локомотива" обыграли МГТУ в матче Суперлиги

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" обыграл столичный МГТУ в матче 18-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча прошла в Москве и завершилась победой гостей со счетом 3-2 (25:21, 20:25, 25:23, 23:25, 15:10).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
12 января 2026 • начало в 19:00
Завершен
МГТУ
2 : 321:2525:2023:2525:2310:15
Локомотив Новосибирск
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Локомотив" одержал 15-ю победу при трех поражениях и поднялся на второе место в турнирной таблице Суперлиги. МГТУ с двумя победами и 16 поражениями занимает последнюю, 16-ю строчку.
В следующем матче "Локомотив" на выезде сыграет с клубом "Газпром-Югра" из Сургута 17 января, а МГТУ днем позднее также в гостях встретится с "Динамо-ЛО" из Соснового Бора.
Результаты других матчей:
"Оренбуржье" (Оренбург) - "Горький" (Нижний Новгород) - 3-0 (30:28, 25:11, 27:25);
"Газпром-Югра" (Сургут) - "Динамо-Урал" (Уфа) - 3-0 (26:24, 28:26, 25:21);
"Белогорье" (Белгород) - "Ярославич" (Ярославль) - 3-0 (25:17, 25:15, 25:22).
