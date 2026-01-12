https://ria.ru/20260112/lokomotiv-2067471564.html
Волейболисты новосибирского "Локомотива" обыграли МГТУ в матче Суперлиги
Волейболисты новосибирского "Локомотива" обыграли МГТУ в матче Суперлиги - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Волейболисты новосибирского "Локомотива" обыграли МГТУ в матче Суперлиги
Новосибирский "Локомотив" обыграл столичный МГТУ в матче 18-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T22:16:00+03:00
2026-01-12T22:16:00+03:00
2026-01-12T22:16:00+03:00
волейбол
спорт
сургут
москва
сосновый бор
локомотив (новосибирск)
газпром-югра (сургут)
мгту
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064693276_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_957021c8747e76e7bef736837f302beb.jpg
https://ria.ru/20260111/chempionka-2067224102.html
сургут
москва
сосновый бор
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/19/2064693276_0:0:1193:895_1920x0_80_0_0_592e8ecc8ce9b96f7a1d86ac9cd3ea6d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, сургут, москва, сосновый бор, локомотив (новосибирск), газпром-югра (сургут), мгту, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейбол, Спорт, Сургут, Москва, Сосновый Бор, Локомотив (Новосибирск), Газпром-Югра (Сургут), МГТУ, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
Волейболисты новосибирского "Локомотива" обыграли МГТУ в матче Суперлиги
Волейболисты новосибирского "Локомотива" обыграли МГТУ в матче чемпионата России
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Новосибирский "Локомотив" обыграл столичный МГТУ в матче 18-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча прошла в Москве и завершилась победой гостей со счетом 3-2 (25:21, 20:25, 25:23, 23:25, 15:10).
12 января 2026 • начало в 19:00
Завершен
"Локомотив" одержал 15-ю победу при трех поражениях и поднялся на второе место в турнирной таблице Суперлиги. МГТУ с двумя победами и 16 поражениями занимает последнюю, 16-ю строчку.
В следующем матче "Локомотив" на выезде сыграет с клубом "Газпром-Югра" из Сургута 17 января, а МГТУ днем позднее также в гостях встретится с "Динамо-ЛО" из Соснового Бора.
Результаты других матчей:
"Оренбуржье" (Оренбург) - "Горький" (Нижний Новгород) - 3-0 (30:28, 25:11, 27:25);
"Газпром-Югра" (Сургут) - "Динамо-Урал" (Уфа) - 3-0 (26:24, 28:26, 25:21);
"Белогорье" (Белгород) - "Ярославич" (Ярославль) - 3-0 (25:17, 25:15, 25:22).