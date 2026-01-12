Представитель Баринова заявил, что обсуждение трансфера в ЦСКА продолжается

"Переговорный процесс — всегда непростое дело. Все решится, если клубы смогут пойти друг другу навстречу. Пока сложно делать прогнозы: если стороны не найдут общий язык, соглашение не будет достигнуто. Клубы ведут переговоры напрямую, поэтому у нас нет детальной информации", - добавил собеседник агентства.