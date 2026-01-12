Представитель Баринова заявил, что обсуждение трансфера в ЦСКА продолжается

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московские футбольные клубы "Локомотив" и ЦСКА продолжают напрямую вести переговоры о возможном переходе капитана железнодорожников полузащитника Дмитрия Баринова, заявил РИА Новости представитель игрока Владимир Кузьмичев.
В понедельник Баринов прошел медосмотр вместе с другими игроками "Локомотива" в одной из столичных клиник, а затем заявил, что клуб не предложил ему новый контракт. После этого "красно-зеленые" объявили, что полузащитник вместе с командой отправится на сборы в ОАЭ, а спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов сообщил, что игрок отклонил предложение о продлении истекающего летом контракта, отметив, что "Локомотив" отклонил оффер ЦСКА о переходе в зимнее трансферное окно.
"Сейчас преждевременно утверждать, что Дмитрий останется в "Локомотиве" до конца контракта. Переговоры между клубами продолжаются, вопрос пока не закрыт. На данном этапе мы не комментируем ход переговоров. Просим немного времени: как только клубы придут к окончательному решению, мы сможем дать более развернутый ответ", - сказал Кузьмичев.
"Переговорный процесс — всегда непростое дело. Все решится, если клубы смогут пойти друг другу навстречу. Пока сложно делать прогнозы: если стороны не найдут общий язык, соглашение не будет достигнуто. Клубы ведут переговоры напрямую, поэтому у нас нет детальной информации", - добавил собеседник агентства.
Контракт Баринова с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2026 года. 16 декабря Кузьмичев заявлял РИА Новости, что ясность в вопросе будущего его клиента наступит в начале января.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России и завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.