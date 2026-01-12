Рейтинг@Mail.ru
Представитель Баринова заявил, что обсуждение трансфера в ЦСКА продолжается
Футбол
 
16:18 12.01.2026
Представитель Баринова заявил, что обсуждение трансфера в ЦСКА продолжается
Представитель Баринова заявил, что обсуждение трансфера в ЦСКА продолжается - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Представитель Баринова заявил, что обсуждение трансфера в ЦСКА продолжается
Московские футбольные клубы "Локомотив" и ЦСКА продолжают напрямую вести переговоры о возможном переходе капитана железнодорожников полузащитника Дмитрия... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Представитель Баринова заявил, что обсуждение трансфера в ЦСКА продолжается

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Баринов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Баринов. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московские футбольные клубы "Локомотив" и ЦСКА продолжают напрямую вести переговоры о возможном переходе капитана железнодорожников полузащитника Дмитрия Баринова, заявил РИА Новости представитель игрока Владимир Кузьмичев.
В понедельник Баринов прошел медосмотр вместе с другими игроками "Локомотива" в одной из столичных клиник, а затем заявил, что клуб не предложил ему новый контракт. После этого "красно-зеленые" объявили, что полузащитник вместе с командой отправится на сборы в ОАЭ, а спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов сообщил, что игрок отклонил предложение о продлении истекающего летом контракта, отметив, что "Локомотив" отклонил оффер ЦСКА о переходе в зимнее трансферное окно.
Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Грандиозный обмен в РПЛ: Дивеев едет в "Зенит", а кто достался ЦСКА?
11 января, 18:45
"Сейчас преждевременно утверждать, что Дмитрий останется в "Локомотиве" до конца контракта. Переговоры между клубами продолжаются, вопрос пока не закрыт. На данном этапе мы не комментируем ход переговоров. Просим немного времени: как только клубы придут к окончательному решению, мы сможем дать более развернутый ответ", - сказал Кузьмичев.
"Переговорный процесс — всегда непростое дело. Все решится, если клубы смогут пойти друг другу навстречу. Пока сложно делать прогнозы: если стороны не найдут общий язык, соглашение не будет достигнуто. Клубы ведут переговоры напрямую, поэтому у нас нет детальной информации", - добавил собеседник агентства.
Контракт Баринова с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2026 года. 16 декабря Кузьмичев заявлял РИА Новости, что ясность в вопросе будущего его клиента наступит в начале января.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России и завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.
Футбол. РПЛ. Матч Локомотив - Зенит - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В "Локомотиве" раскрыли, почему отклонили предложение ЦСКА по Баринову
Вчера, 12:48
 
Футбол Россия ОАЭ Трансферы в РПЛ Спорт Дмитрий Баринов Владимир Кузьмичёв Дмитрий Ульянов Локомотив (Москва) ПФК ЦСКА РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
