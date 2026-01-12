https://ria.ru/20260112/lokomotiv-2067358226.html
Несколько футболистов "Локомотива" вернулись из отпуска с лишним весом
Врач футбольного клуба "Локомотив" Игорь Калюжный сообщил РИА Новости, что несколько игроков команды вернулись из отпуска с минимальным лишним весом. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
В "Локомотиве" сообщили, что несколько футболистов набрали лишний вес за отпуск