Несколько футболистов "Локомотива" вернулись из отпуска с лишним весом
Футбол
 
13:12 12.01.2026
Несколько футболистов "Локомотива" вернулись из отпуска с лишним весом
Несколько футболистов "Локомотива" вернулись из отпуска с лишним весом
Врач футбольного клуба "Локомотив" Игорь Калюжный сообщил РИА Новости, что несколько игроков команды вернулись из отпуска с минимальным лишним весом. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026
спорт, локомотив (москва), российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Локомотив (Москва), Российская премьер-лига (РПЛ)
Несколько футболистов "Локомотива" вернулись из отпуска с лишним весом

В "Локомотиве" сообщили, что несколько футболистов набрали лишний вес за отпуск

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Врач футбольного клуба "Локомотив" Игорь Калюжный сообщил РИА Новости, что несколько игроков команды вернулись из отпуска с минимальным лишним весом.
"Локомотив" 12 января прошел медосмотр в одной из московских клиник. Во вторник команда отправится на сборы в ОАЭ.
"В целом минимальный лишний вес был зафиксирован менее чем у 5% от общего числа команды. Это нормальный показатель", - сказал Калюжный.
"Локомотив" завершил первую часть чемпионата на третьем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 37 очков за 18 туров.
В "Локомотиве" раскрыли, почему отклонили предложение ЦСКА по Баринову
Футбол Спорт Локомотив (Москва) РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
