https://ria.ru/20260112/lokomotiv-2067354428.html
В "Локомотиве" заявили, что Баринов отклонил предложение клуба о контракте
В "Локомотиве" заявили, что Баринов отклонил предложение клуба о контракте - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
В "Локомотиве" заявили, что Баринов отклонил предложение клуба о контракте
Руководство московского "Локомотива" предлагало капитану команды Дмитрию Баринову новый контракт сроком на четыре года, однако представители футболиста отвергли РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T12:53:00+03:00
2026-01-12T12:53:00+03:00
2026-01-12T12:53:00+03:00
футбол
дмитрий баринов
дмитрий ульянов
владимир кузьмичёв
локомотив (москва)
пфк цска
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820126735_0:260:3096:2002_1920x0_80_0_0_5e5194e5dadab49c8d66320ecb003db2.jpg
https://ria.ru/20260112/lokomotiv-2067354018.html
https://ria.ru/20260111/diveev-2065377201.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820126735_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_7578f1f68d2866e11a05c9cc22935e10.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий баринов, дмитрий ульянов, владимир кузьмичёв, локомотив (москва), пфк цска
Футбол, Дмитрий Баринов, Дмитрий Ульянов, Владимир Кузьмичёв, Локомотив (Москва), ПФК ЦСКА
В "Локомотиве" заявили, что Баринов отклонил предложение клуба о контракте
В "Локомотиве" сообщили, что Баринов отклонил предложение клуба о контракте
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Руководство московского "Локомотива" предлагало капитану команды Дмитрию Баринову новый контракт сроком на четыре года, однако представители футболиста отвергли предложение, заявил спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов.
Контракт полузащитника с "Локомотивом
" рассчитан до 30 июня 2026 года. В понедельник во время прохождения командного углубленного медосмотра Баринов
заявил, что "Локомотив" не выходил на него с предложением о новом контракте. 16 декабря представитель игрока Владимир Кузьмичев
сообщал РИА Новости, что ясность в вопросе будущего его клиента наступит в начале января. Ранее появлялась информация о том, что Баринов может продолжить карьеру в столичном ЦСКА
.
«
"Что касается Дмитрия Баринова, то могу сообщить, что, став новым генеральным директором, Борис Борисович Ротенберг сразу возобновил переговоры с представителями футболиста и с самим игроком до начала незащищенного периода действия контракта, итогом которых стало предложение нашему воспитаннику нового четырехлетнего договора, соответствующего его игровым, лидерским и капитанским качествам. Сторона футболиста это предложение отклонила", - приводятся слова Ульянова в Telegram-канале клуба.
"Хорошо зная Дмитрия, уверен, что он продолжит до конца действующего контракта с "Локомотивом" добросовестно выполнять свои профессиональные обязательства и отдавать всего себя команде, как он это делал, играя за нас все эти годы, - дисциплинированно, с присущим ему профессионализмом, уважением к воспитавшему его клубу", - добавил функционер.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России и завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.