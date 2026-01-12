Рейтинг@Mail.ru
12.01.2026

В "Локомотиве" заявили, что Баринов отклонил предложение клуба о контракте
Футбол
 
12:53 12.01.2026
В "Локомотиве" заявили, что Баринов отклонил предложение клуба о контракте
Руководство московского "Локомотива" предлагало капитану команды Дмитрию Баринову новый контракт сроком на четыре года, однако представители футболиста отвергли РИА Новости Спорт, 12.01.2026
дмитрий баринов, дмитрий ульянов, владимир кузьмичёв, локомотив (москва), пфк цска
Футбол, Дмитрий Баринов, Дмитрий Ульянов, Владимир Кузьмичёв, Локомотив (Москва), ПФК ЦСКА
В "Локомотиве" заявили, что Баринов отклонил предложение клуба о контракте

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Руководство московского "Локомотива" предлагало капитану команды Дмитрию Баринову новый контракт сроком на четыре года, однако представители футболиста отвергли предложение, заявил спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов.
Контракт полузащитника с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2026 года. В понедельник во время прохождения командного углубленного медосмотра Баринов заявил, что "Локомотив" не выходил на него с предложением о новом контракте. 16 декабря представитель игрока Владимир Кузьмичев сообщал РИА Новости, что ясность в вопросе будущего его клиента наступит в начале января. Ранее появлялась информация о том, что Баринов может продолжить карьеру в столичном ЦСКА.
Футбол. РПЛ. Матч Локомотив - Зенит - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В "Локомотиве" раскрыли, почему отклонили предложение ЦСКА по Баринову
Вчера, 12:48
«
"Что касается Дмитрия Баринова, то могу сообщить, что, став новым генеральным директором, Борис Борисович Ротенберг сразу возобновил переговоры с представителями футболиста и с самим игроком до начала незащищенного периода действия контракта, итогом которых стало предложение нашему воспитаннику нового четырехлетнего договора, соответствующего его игровым, лидерским и капитанским качествам. Сторона футболиста это предложение отклонила", - приводятся слова Ульянова в Telegram-канале клуба.
"Хорошо зная Дмитрия, уверен, что он продолжит до конца действующего контракта с "Локомотивом" добросовестно выполнять свои профессиональные обязательства и отдавать всего себя команде, как он это делал, играя за нас все эти годы, - дисциплинированно, с присущим ему профессионализмом, уважением к воспитавшему его клубу", - добавил функционер.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России и завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.
Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Грандиозный обмен в РПЛ: Дивеев едет в "Зенит", а кто достался ЦСКА?
11 января, 18:45
 
Футбол Дмитрий Баринов Дмитрий Ульянов Владимир Кузьмичёв Локомотив (Москва) ПФК ЦСКА
 
