В "Локомотиве" заявили, что Баринов отклонил предложение клуба о контракте

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Руководство московского "Локомотива" предлагало капитану команды Дмитрию Баринову новый контракт сроком на четыре года, однако представители футболиста отвергли предложение, заявил спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов.

Контракт полузащитника с " Локомотивом " рассчитан до 30 июня 2026 года. В понедельник во время прохождения командного углубленного медосмотра Баринов заявил, что "Локомотив" не выходил на него с предложением о новом контракте. 16 декабря представитель игрока Владимир Кузьмичев сообщал РИА Новости, что ясность в вопросе будущего его клиента наступит в начале января. Ранее появлялась информация о том, что Баринов может продолжить карьеру в столичном ЦСКА

« "Что касается Дмитрия Баринова, то могу сообщить, что, став новым генеральным директором, Борис Борисович Ротенберг сразу возобновил переговоры с представителями футболиста и с самим игроком до начала незащищенного периода действия контракта, итогом которых стало предложение нашему воспитаннику нового четырехлетнего договора, соответствующего его игровым, лидерским и капитанским качествам. Сторона футболиста это предложение отклонила", - приводятся слова Ульянова в Telegram-канале клуба.

"Хорошо зная Дмитрия, уверен, что он продолжит до конца действующего контракта с "Локомотивом" добросовестно выполнять свои профессиональные обязательства и отдавать всего себя команде, как он это делал, играя за нас все эти годы, - дисциплинированно, с присущим ему профессионализмом, уважением к воспитавшему его клубу", - добавил функционер.