В "Локомотиве" раскрыли, почему отклонили предложение ЦСКА по Баринову

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Спортивный директор московского "Локомотива" Дмитрий Ульянов заявил, что футбольный клуб отклонил предложение от ЦСКА о выкупе прав на полузащитника Дмитрия Баринова по спортивным и финансовым причинам.

"В декабре футбольным клубом ЦСКА было сделано предложение о выкупе прав на игрока основного состава "Локомотива", которое клуб не принял по спортивной и финансовой причинам", - приводятся слова Ульянова в Telegram-канале "Локомотива".

Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России, завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.