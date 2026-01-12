Рейтинг@Mail.ru
В "Локомотиве" раскрыли, почему отклонили предложение ЦСКА по Баринову
12:48 12.01.2026
В "Локомотиве" раскрыли, почему отклонили предложение ЦСКА по Баринову
В "Локомотиве" раскрыли, почему отклонили предложение ЦСКА по Баринову
спорт, дмитрий баринов, дмитрий ульянов, пфк цска, локомотив (москва), владимир кузьмичёв
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Спортивный директор московского "Локомотива" Дмитрий Ульянов заявил, что футбольный клуб отклонил предложение от ЦСКА о выкупе прав на полузащитника Дмитрия Баринова по спортивным и финансовым причинам.
Контракт Баринова с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2026 года. 16 декабря представитель игрока Владимир Кузьмичев заявлял РИА Новости, что ясность в вопросе будущего его клиента наступит в начале января. Ранее появлялась информация о том, что полузащитник может продолжить карьеру в ЦСКА.
"В декабре футбольным клубом ЦСКА было сделано предложение о выкупе прав на игрока основного состава "Локомотива", которое клуб не принял по спортивной и финансовой причинам", - приводятся слова Ульянова в Telegram-канале "Локомотива".
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и провел в команде всю профессиональную карьеру, став чемпионом России, завоевав четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов провел 24 матча и забил три мяча в различных турнирах. Также на его счету 23 встречи в составе сборной России.
Представитель Баринова опроверг информацию о контракте с ЦСКА
