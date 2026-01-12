Рейтинг@Mail.ru
"Лада" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 12 января
Хоккей
Хоккей
 
17:05 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/lada-ska-smotret-onlayn-2067415930.html
"Лада" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 12 января
"Лада" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 12 января
"Лада" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 12 января
"Лада" и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
2026-01-12T17:05:00+03:00
2026-01-12T17:05:00+03:00
хоккей
лада
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054023830_651:90:2357:1049_1920x0_80_0_0_8b788eae9d59f28b606e22eb3d9e0c4a.jpg
2026
1920
1920
true
Хоккей, Лада, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей

"Лада" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 12 января

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкХоккеисты СКА
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. "Лада" и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 12 января и начнется в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
12 января 2026 • начало в 18:00
Закончен (Б)
Лада
3 : 40:1
СКА
09:47 • Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев)
13:30 • Матвей Поляков
(Nikita Dishkovsky)
03:51 • Томаш Юрчо
(Артур Тянулин, Riley Sawchuk)
