https://ria.ru/20260112/lada-ska-smotret-onlayn-2067415930.html
"Лада" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 12 января
"Лада" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 12 января - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
"Лада" — СКА: смотреть онлайн матч КХЛ 12 января
"Лада" и СКА встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T17:05:00+03:00
2026-01-12T17:05:00+03:00
2026-01-12T17:05:00+03:00
хоккей
лада
ска (санкт-петербург)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054023830_651:90:2357:1049_1920x0_80_0_0_8b788eae9d59f28b606e22eb3d9e0c4a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054023830_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_e9afee806eecdc5868ef95169bcdc7cd.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лада, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, Лада, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей