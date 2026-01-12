Колумбия запустила проект создания противодронного щита

В октябре Санчес сообщил в соцсети X, что в национальных вооруженных силах появился батальон операторов дронов. В конце июля правительство Колумбии передало в конгресс законопроект о регулировании использования, производства, торговли и обеспечении контроля над дронами и противодронным оборудованием. Тогда Санчес сообщил, что в 2025 году в отношении сотрудников органов правопорядка было совершено по меньшей мере 162 нападения с использованием дронов.