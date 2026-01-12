Рейтинг@Mail.ru
17:00 12.01.2026
Колумбия запустила проект создания противодронного щита
Колумбия запустила проект создания противодронного щита
Правительство Колумбии запустило проект создания противодронного щита, говорится в сообщении администрации президента страны. РИА Новости, 12.01.2026
в мире, колумбия, густаво петро
В мире, Колумбия, Густаво Петро
Колумбия запустила проект создания противодронного щита

Колумбия запустила проект создания национального противодронного щита

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Правительство Колумбии запустило проект создания противодронного щита, говорится в сообщении администрации президента страны.
"Правительство запустило проект (создания - ред.) Национального противодронного щита, который обойдется в 6,3 триллиона колумбийских песо (порядка 1,6 миллиарда долларов - ред.)", - отмечается в публикации.
Сообщается, что целью данной инициативы является обеспечение безопасности граждан и сотрудников правоохранительных органов от использования дронов, применяемых незаконными вооруженными формированиями. При этом проект предполагает проведение отрытого тендера на поставку ВС Колумбии дронов. Министр обороны Педро Санчес пригласил заинтересованные предприятия и правительства принять в нем участие.
В октябре Санчес сообщил в соцсети X, что в национальных вооруженных силах появился батальон операторов дронов. В конце июля правительство Колумбии передало в конгресс законопроект о регулировании использования, производства, торговли и обеспечении контроля над дронами и противодронным оборудованием. Тогда Санчес сообщил, что в 2025 году в отношении сотрудников органов правопорядка было совершено по меньшей мере 162 нападения с использованием дронов.
Президент Колумбии Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Президент Колумбии рассказал, зачем едет с визитом в США
10 января, 02:19
 
В миреКолумбияГуставо Петро
 
 
