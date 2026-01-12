Колумбия запустила проект создания противодронного щита

https://ria.ru/20260112/kolumbija-2067414242.html
Правительство Колумбии запустило проект создания противодронного щита, говорится в сообщении администрации президента страны. РИА Новости, 12.01.2026
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Правительство Колумбии запустило проект создания противодронного щита, говорится
в сообщении администрации президента страны.
"Правительство запустило проект (создания - ред.) Национального противодронного щита, который обойдется в 6,3 триллиона колумбийских песо (порядка 1,6 миллиарда долларов - ред.)", - отмечается в публикации.
Сообщается, что целью данной инициативы является обеспечение безопасности граждан и сотрудников правоохранительных органов от использования дронов, применяемых незаконными вооруженными формированиями. При этом проект предполагает проведение отрытого тендера на поставку ВС Колумбии
дронов. Министр обороны Педро Санчес
пригласил заинтересованные предприятия и правительства принять в нем участие.
В октябре Санчес сообщил в соцсети X, что в национальных вооруженных силах появился батальон операторов дронов. В конце июля правительство Колумбии передало в конгресс законопроект о регулировании использования, производства, торговли и обеспечении контроля над дронами и противодронным оборудованием. Тогда Санчес сообщил, что в 2025 году в отношении сотрудников органов правопорядка было совершено по меньшей мере 162 нападения с использованием дронов.