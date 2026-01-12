Что-то странное происходит на Британских островах. Как будто во время боя новогодних курантов там переключился некий тумблер, резко изменив тональность дискуссий о введении европейских войск на Украину. Вдруг в мейнстримных газетах Британии появились статьи ведущих экспертов, как будто написанные под копирку. Причем неожиданно здравые, с реальной оценкой жалких перспектив армии Его Величества в случае реализации авантюрного сценария, озвученного в Париже Киром Стармером и Эммануэлем Макроном.

Приведем только три примера подобных публикаций (на самом деле их больше) от наиболее знаковых фигур.

Седьмое января, The Times. Известный кремленолог Эдвард Лукас публикует статью под заголовком: "Пустые слова об Украине предвещают крах НАТО ". Комментируя план отправки британских войск на Украину, автор пишет: "Мы обещаем силы, которых у нас нет, для обеспечения несуществующего прекращения огня, по плану, который еще не разработан, одобренному сверхдержавой, которая больше не является нашим союзником, чтобы сдержать противника, обладающего гораздо большей волей, чем мы".

А дальше звучит вопрос, который вообще был табуирован в мейнстримном дискурсе: "Что произойдет, если российский беспилотник поразит наши войска? Сколько человек он должен убить или ранить, прежде чем мы откроем ответный огонь?" До этого при обсуждении безумных планов "коалиции желающих" лишь единицы в Британии поднимали такие вопросы, но их тут же записывали в "маргиналы" или "агенты Кремля".

Десятое января, Daily Mail. Известный британский журналист и телеведущий Эндрю Нил публикует огромную статью о состоянии обороны Британии в целом, в которой в тех же словах обрушивается на планы Стармера отправить своих военных на Украину. Он пишет: "Стармер берет на себя военные обязательства, для выполнения которых у Великобритании нет ни личного состава, ни материальных средств. На этой неделе он договорился с президентом Макроном о направлении англо-французских сил безопасности на Украину. <…> Серьезно? Минимум, который Великобритания должна была бы направить, чтобы выглядеть убедительно, — это бронетанковая бригада численностью около 5000 человек. Регулярная британская армия насчитывает чуть более 71 000 человек, но только около 25 000 из них боеспособны".

Здесь очень важно понять: все означенные эксперты — безусловные противники России . И все они не так давно горячо поддерживали идею отправки европейских военных на Украину. Ширрефф вообще является автором книги о том, как НАТО должна была воевать с Россией еще в 2017-м. Весной минувшего года он воодушевленно заявлял: "Стармер прав, мы должны отправить военных на Украину". Нил занимал очень агрессивную позицию относительно России, настаивая: "Пришло время игнорировать угрозы Путина <…> и дать Украине все, что ей нужно".

Ну а Лукас — это практически один из авторов идеи создания "коалиции желающих". Во всяком случае, именно в его статьях появилось чуть ли не первое упоминание этого термина в ноябре 2024 года, когда он призвал: "Давайте создавать коалиции — коалиции желающих, способных и осведомленных об угрозах. <…> Ядром этого альянса могли бы стать Объединенные экспедиционные силы (Joint Expeditionary Force — JEF), возглавляемый Великобританией альянс из десяти стран Северной Европы и Балтии , а также Нидерландов . Мы должны превратить его в JEF+, включив в него такие страны, как Польша Чехия и Румыния".

Тогда же Лукас был одним из соавторов коллективного обращения с призывом создать подобную коалицию именно с тем, чтобы направить на Украину "возглавляемые Великобританией совместные экспедиционные силы". Собственно, с этого обращения официально и начался процесс формирования данной коалиции. Именно его подхватили Стармер и Макрон, кинувшись уговаривать Польшу присоединиться к этой миссии. Мало того, президент Франции в декабре того же года даже отложил назначение нового премьера с тем, чтобы слетать в Варшаву и попытаться уговорить поляков составить костяк военной миссии на Украине. Но потерпел неудачу

И вдруг автор этой идеи громит ее, как будто бы он никогда не имел к ней никакого отношения! Что за этим может стоять? Можно предположить, что неслучайно публикация статьи Лукаса в The Times совпала с его публичным заявлением о том, что он отныне не является сотрудником Центра анализа европейской политики (CEPA). Данный мозговой центр находится на содержании флагманов западного ВПК вроде Rheinmetall, Lockheed Martin , General Atomics и других. Соответственно, и месседжи данного центра всегда совпадают с интересами заказчиков.

Ну, допустим, место сидения таких экспертов, как Лукас, определяет их взгляды на текущие события. Однако речь идет о резкой смене дискурса у британских консервативных политиков и СМИ в целом. Ведь в тот самый день, когда появилась его статья в The Times, лидер оппозиционной Консервативной партии Кеми Баденок обрушилась на премьер-министра в ходе парламентских дебатов, требуя от него отчета об авантюрном плане, согласованном с Макроном и Зеленским. Она буквально загнала в угол Стармера, добившись от него обязательства в ближайшее время представить конкретные планы по контингенту и получить одобрение парламента на это.

Повторимся: в течение года, с тех пор как Стармер впервые объявил о готовности отправить британских военных на Украину, в тамошнем политикуме практически было наложено табу на дискуссии по этому вопросу. То есть тема-то не раз поднималась, но никто не ставил идею под сомнение и тем более никто не задавался вопросами о возможных последствиях, включая гибель британцев.

Нил в означенной статье прямо намекает, почему британцы так спокойно воспринимали данный прожект: "Я подозреваю, что Стармер согласился только потому, что, по его расчетам, русские уже ясно дали понять, что никогда не примут войска страны НАТО на украинской земле. Так что мирного соглашения не будет. Это чисто показной жест".

Видимо, подписание Парижской декларации консерваторы восприняли как тревожный сигнал о том, что Стармер слишком заигрался в эту авантюру, перейдя от пустой бравады к взятию на себя определенных обязательств, от которых потом Лондон не сможет отказаться. Премьер Британии вслед за президентом Франции кинулся с пеной у рта доказывать, что войска "желающих" будут находиться "глубоко в тылу", "далеко от линии соприкосновения".