Карин Кнайсль: Венгрию может ждать цветная революция в 2026 году

Уходящий год отметился ростом социально-экономических проблем в Европе, эскалацией напряженности в Карибском бассейне и успехами стран Глобального Востока в построении многополярного мира. В интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль рассказала, о чем бы спросила российского президента Владимира Путина, какие, по ее мнению, трудности ждут Европу в 2026 году, и чем запомнилось возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом.

Хотел бы начать с недавней прямой линии президента Владимира Путина. Вы ее смотрели? Что вам запомнилось больше всего?

– К сожалению, не смогла посмотреть выступление целиком. По-моему, важного было сказано много. Сложно сказать, что было самым важным, но думаю, что его заявления касательно общей политической обстановки, новой динамики в переговорах (по Украине – ред.), новой динамике с Вашингтоном … Думаю, это обнадеживающе.

Что мне также показалось интересным и обнадеживающим, так это вопросы аудитории касаемо мессенджера Max. Президент сказал, что мессенджер будет участвовать в конкуренции с уже существующими. Для меня это означает, что другие мессенджеры, вроде, например, Telegram продолжат свою работу. Будет конкуренция, а не монополия. Это интересно для меня как человека, проживающего в России

– А вы пользуетесь Мах?

Австрии, – Да, я зарегистрировалась в Мах, но для меня в нем есть проблема – он работает только на русском. Я могу пользоваться им, чтобы звонить, но не могу использовать для чего-то еще, поскольку попросту не понимаю некоторые команды. Кроме того, у меня есть друзья в Ливане Франции , один в Иерусалиме , и ни у кого нет российской сим-карты, а зарегистрироваться в Мах можно только пользователям с российской (или белорусской – ред.) сим-картой. С коллегами по работе я общаюсь через Telegram, а что также очень важно для меня – кнопка перевода. В Мах я не могу перевести входящие сообщения, такой кнопки нет, а эта функция для меня играет ключевую роль. Например, в общении с другими организациями, строителями, для чтения. Я могу перевести их моментально с помощью Telegram, а в Max не могу.

– Возвращаясь к прямой линии, вам бы хотелось самой однажды задать пару вопросов?

– Я живу в России, работаю в сфере образования, в университете. Поэтому то, что я подмечаю и к чему отношусь критически – здесь очень дорогое образование, а стипендии часто не покрывают ни повседневные нужды студентов, ни расходы на образование. Два месяца назад я читала лекцию в Екатеринбурге по этой самой теме: меритократия вместо коммерциализации образования, поскольку она происходит последние 35 лет, но не только в России.

Здесь мы возвращаемся к вопросу, который я затронула ранее, говоря о конкуренции. Хорошо иметь конкуренцию между разными вузами. Может, у вас есть коммерческие университеты, где вы платите большую сумму, но также прилежно учитесь, у вас там отличные педагоги. Тогда да, вы получаете отличное образование, но если вдруг возможность платить пропадает, а вы, например, хотите стать врачом, то стипендию на учебу вы не получите.

Лично мне в этом отношении достаточно повезло, я получила действительно передовое образование в Вене . Но нам надо было пройти через очень строгий процесс отбора посредством экзаменов. Они были ужасающи и не только в тестовой форме. В начале обучения на юрфаке нас было около 1200 студентов, а выпустились лишь 250. В Германии и Австрии очень большой процент отчислений из-за несданных экзаменов.

Я работала преподавателем в разных частных университетах, где наблюдала тенденцию, когда к учащимся все больше относятся как к клиентам. Клиент платит, чтобы получить продукт, он хочет результат в виде некоего диплома. При этом экзамены и тесты в действительности не являются по-настоящему системой отбора. Еще один вопрос – кто составляет эти тесты. Этот вопрос существовал еще задолго до ChatGPT.

Я интересовалась, когда коммерческое образование появилось в России, поскольку в СССР такого не было. Мне сказали, что это произошло в 90-е годы, когда здесь появились филиалы западных вузов и была внедрена система бакалавриата и магистратуры. Сейчас от этой системы в России опять отказываются, и думаю, что это правильно, поскольку я верю во что-то большее, чем диплом. Не думаю, что можно три года учить химию на бакалавриате, а потом уйти на юриспруденцию, например, как это сделала Маргарет Тэтчер . Горный Университет в Санкт-Петербурге , с которым у меня налажен контакт, например, два года назад начал пилотный проект по получению единого диплома инженера.

По-моему, очень важно снова создать комплексную строгую систему высшего образования, в которой играет роль, как ты учишься, а не кого ты знаешь. Говоря о меритократии, я бы спросила у президента, каким ему видится план дальнейшего развития высшего образования после отказа от системы бакалавриата и магистратуры, план создания такой строгой меритократической системы образования, которая существовала в Советском Союзе. Не все было идеально в СССР, была и коррупция в образовании, но о чем я читала, или что мне рассказывали – тогда образование было более справедливым.

– Списки тем всегда обширны. Может, вам стоит спросить направить свой вопрос в следующем году?

– Я бы также спросила, как сделать так, чтобы российский сырьевой сектор стал первоклассной отраслью. Имеется ввиду, что должны вырасти объемы переработки и очистки здесь, в России. Об этом много говорят, но пока сделано недостаточно. Кроме того, мне кажется важной тема анализа данных, и мы проводили круглые столы в центре G.O.R.K.I. по этому вопросу. Есть острая потребность в анализе данных, проведенном российской стороной. Например, по минеральным ресурсам. Многие сведения все еще собираются консалтинговыми фирмами не из РФ.

Подобная проблема есть много где еще. Например, в Австрии есть большая проблема с медицинскими препаратами, поскольку вы не найдете антибиотиков местного производства. Раньше в Австрии была фармакологическая промышленность, а сейчас, и это большой вопрос для всего ЕС , 70-80% антибиотиков производятся в Китае . Европейские аптеки закупают китайские антибиотики.

В России у вас остается нефтехимическая отрасль, вы производите собственные лекарства, и это хорошо. Но если мы отвлечемся от нефти и газа, то в наши дни наибольшим спросом пользуются еще и редкоземельные металлы. И Россия хочет больше инвестировать в них. Но я думаю, что необходимо сделать выводы из опыта других отраслей, а именно не просто экспортировать ресурсы, а в значительной степени производить их обработку на внутреннем рынке.

Возвращаясь к политике, одно из важнейший событий уходящего года – это возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом. Но результаты его деятельности пока выглядят достаточно неоднозначными, поскольку ситуация в секторе Газа, в Иране, других регионах не решена до конца. В регионе Карибского бассейна США занимаются пиратством, как заявляли в МИД РФ. Как вы считаете, удалось ли Трампу выполнить свои предвыборные обещания, увеличить авторитет США за этот год?

– Надо сказать, я недооценила размах того, насколько он перевернет все вверх тормашками в Вашингтоне. Я была в числе тех, кто год назад говорил о новой администрации Трампа, что она не привнесет чего-то нового. Сейчас же он перевернул все. Есть новая динамика. Карты в воздухе, а как они лягут – это еще предстоит увидеть. Но при этом я очень впечатлена его энергией, с которой он работает. Понимаете, ему почти 80 лет, а он демонстрирует огромную физическую и умственную активность, чтобы все успевать. К тому же, он постоянно подвергается нападкам в судах, со стороны СМИ, а надо уметь все это выдерживать еще и морально, чтобы не сломаться. Здесь только снимаю шляпу.

Теперь рассмотрим детали того, что вы перечислили. Вы абсолютно правы в своей постановке вопроса. Конфликт в секторе Газа может разразиться в любой момент, а еще этот план из нескольких этапов (план Трампа по урегулированию в секторе Газа из 20 пунктов – ред.)… Палестинская сторона не без причины говорит, что нельзя перейти даже ко второму этапу этого плана, поскольку не выполнен первый. А после установления прекращения огня мы все равно видим, что ежедневно число погибших составляет десятки человек. Кроме того, в тени резни в секторе Газа принят масштабный указ о конфискации земли (создании израильских поселений – ред.) в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан . Я регулярно читаю ближневосточную прессу, поддерживаю контакты с друзьями, и ситуация в Ливане, на Западном берегу, в Восточном Иерусалиме сейчас хуже, чем когда бы то ни было за последнее десятилетие.

Что же касается Карибского бассейна и текущей ситуации в Венесуэле , то да, я бы тоже придерживалась выбранных вами слов о пиратстве, нарушении международного права. Министр войны Пит Хегсет подвергается огромнейшей критике с различных сторон из-за того, что удары по нескольким суднам не имели никакого отношения к борьбе с наркотрафиком.

Можно ли в этой ситуации рассчитывать на ООН?

– Понимаете, ООН… Если мы, например, посмотрим на контингент в Южном Ливане, с работой которого я хорошо знакома, о котором писала, то ЮНИФИЛ, Миротворческие силы ООН в Ливане, за три года боев (в секторе Газа – ред.) не спасли ни одной жизни. Их задача была не допустить нового столкновения между Израилем и " Хезболлах ", однако мы видели, как Израиль "нейтрализовал", как они это пишут, лидера "Хезболлах" Хасана Насруллу . Недавно убили еще одного важного члена "Хезболлах". Что я хочу подчеркнуть – ЮНИФИЛ не мог предотвратить ничего из этого. Сейчас Израиль ежедневно нарушает прекращение огня. По данным властей Ливана, министерства здравоохранения, за последнее время более тысячи человек получили ранения и около 400 были убиты. И я не знаю, сколько селений было разрушено, несмотря на официальное прекращение огня. Можете проверить эти цифры. Так что ООН в данном случае не спасла ни одной жизни.

Камбоджей. Что касается ООН на Карибах в случае потенциальной конфронтации между США и, скажем, в действительности не только Венесуэлой, но и Колумбией , поскольку президент Трамп недавно сказал "вы следующий", говоря о колумбийском президенте, то там у ООН нет таких операций, как на Ближнем Востоке , нет такого мандата. Если будет обсуждение в Совбезе ООН, то США не допустят принятия какой-либо резолюции. Если Совет безопасности предпримет какие-то действия, американская делегация просто скажет: "Нет, поскольку это не ваше дело". Так что я не отвожу здесь какой-либо роли для ООН. А ведь есть и другие конфликты, например между Таиландом

– Который Трамп также заявил, что разрешил.

– Да, он разрешил. Но бои все еще продолжаются. Я не так знакома с деталями этого конфликта, поэтому не берусь судить. Но мы видим боевые действия, вынужденных переселенцев. Проблема не решена по-настоящему. Плюс у нас есть Армения Азербайджан . Конфликт между ними – единственный, где сейчас нет кровопролития. Его также решил Трамп. Была большая встреча в Белом доме, и что было удивительного в этой встрече – создание так называемого коридора Трампа (Зангезурский коридор – ред.), если я правильно помню. Если мы хотим поместить этот конфликт на позитивную сторону весов, то можем сказать, что да, здесь хотя бы нет боевых действий, в этом случае все работает. Думаю, довольна и турецкая сторона, получившая маршрут, позволяющий турецким экспортерам ездить в Азербайджан и из него в страны Центральной Азии

– Трамп предпринимает миротворческие усилия. Он ведет переговоры и с Россией, чего до него американская сторона не делала. Как вы оцениваете этот процесс? Он, очевидно, сложный, но хотя бы президенты говорят.

– Верно. Я полностью согласна, что сейчас они хотя бы говорят. Это взрослый подход. Вы можете не соглашаться во всем, но есть то, где вы можете идти на компромисс. Отношения России и США – это новые прагматичные отношения, в то время как ситуация между ЕС и Россией полна идеологической составляющей, морализма, в которых нет места договороспособности. В ЕС многие утверждают, что сперва должно поменяться правительство. Смена режима, как они говорят. "Мы не будем говорить с президентом Путиным, а только с кем-нибудь другим". Это очень идеологизированная позиция, не имеющая отношения к действительности.

С другой стороны, у нас есть более прагматичные отношения России и США, которые выстраиваются не только благодаря личности Трампа. Этот прагматичный настрой есть во многих слоях американского истеблишмента, где видно, что они хотят вести диалог, как сверхдержава со сверхдержавой. Есть интерес в неких корректных взаимоотношениях, простирающихся далеко за рамки конфликта на Украине. Это касается и вопроса контроля вооружений, не будет ли начато обсуждение нового договора вместо того, который истекает через несколько месяцев. Будет ли также, например, сотрудничество в борьбе с терроризмом? Будет ли взаимодействие в космосе? У нас есть МКС, недавно ее работа была продлена. Таким образом, есть темы, по которым можно сказать: да, здесь применяется прагматичный подход. И я думаю, это касается многих уровней взаимодействия, а не только Белого дома. Это и наука, и образование, и юриспруденция.

Диалог продвигается на многих уровнях, не только между президентами. Также мы были свидетелями визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в РФ, ответного визита главы РФПИ Кирилла Дмитриева. В сравнении с предыдущей администрацией, за этот год был достигнут значительный прогресс.

– Да. И если мы посмотрим на хронологию событий, кто первым озвучил новую риторику? Это был вице-президент США Джей Ди Вэнс. Я думаю, что одно из ключевых событий 2025 года – это выступление Вэнса в Мюнхене . Было бы интересно посмотреть на лица присутствующих, как они изменились в выражении, когда он сказал одну крайне важную фразу: угроза Европе исходит не от Китая или России, а изнутри ее самой. Для меня это одна из важнейших речей за последние 10-20 лет, поскольку, если правильно помню, она состоялась 8 или 9 февраля, а 12 февраля произошел телефонный звонок двух президентов (Путина и Трампа – ред.), который был сюрпризом. Затем была встреча в Эр-Рияде между главами МИД, а потом и встречи в Стамбуле , где присутствовали рабочие группы всякого рода чиновников. Но самое первое место по хронологии занимает именно речь Вэнса в Мюнхене на конференции по безопасности. Это был по-настоящему переломный момент.

– А недавно последовала и новая стратегия нацбезопасности США, где было сказано, что европейские проблемы должны решать европейцы.

– Я думаю, все не ограничивается этим. Есть еще очень интересная фраза в главе о Европе, где сказано, что США будут "взращивать сопротивление". То есть, они объявили, как ранее говорил и Вэнс, и госсекретарь Марко Рубио , что, например, будут поддерживать партию "Альтернатива для Германии" в ФРГ, которую считаю правоэкстремистской, за которой ведет слежку немецкая разведка, которую в ФРГ, как заявляют, могут даже запретить. Если я не ошибаюсь, у сопредседателя АдГ Алис Вайдель даже была встреча с Трампом. Они (американцы – ред.) пошли намного дальше, чем просто говорят: "Решайте свои проблемы сами". Они говорят: " НАТО , мы не будем платить за тебя. Украина, мы не будем больше поставлять тебе вооружения". Хотя и поставляют. Но вот даже есть заявление о взращивании сопротивления, что означает, что они готовы раздавать печенье, как это делала (экс-замгоссекретаря США – ред.) Виктория Нуланд на Майдане в 2014 году. Быть может, мы увидим сотрудников американского посольства, раздающих брошюры и печенье оппозиционерам в Германии.

Как вы полагаете, будет ли евроскептицизм дальше распространяться по Европе? С этим "взращиванием сопротивления" со стороны США, придут ли к власти люди, которые будут руководствоваться национальными интересами, а не линией Еврокомиссии?

– Думаю, все может измениться достаточно быстро. Даже в Венгрии . И премьер Виктор Орбан , и глава МИД Петер Сийярто оба публично заявляли, что Брюссель вмешается в их выборы в апреле. Они хотят избавиться от правительства Орбана, так сказать. Таким образом, вы можете стать свидетелем цветовой революции даже в одном из государств-членов ЕС.

Мы видели несколько туров выборов в Румынии . Там могло быть другое правительство, но так не случилось – было много вмешательства. Было и покушение на премьер-министра Словакии , которое провалилось. Не хочу сказать, что за ним стоят какие-то более крупные силы, но это значит, что в стране наблюдается атмосфера, при которой такие вещи возможны. И поэтому я не вижу, чтобы близились какие-то крупные перемены.

Я часто обсуждаю этот вопрос со своими российскими коллегами. Существует определенное ожидание, что произойдет смена элит. Но слово "элиты" я здесь возьму в скобках, поскольку с ним у меня проблемы. Например, я не знаю элит в Австрии: не знаю, кто они, поскольку для меня элиты должны пройти через какой-то отбор. О таком интеллектуальном отборе в Австрии я не знаю. Это очень коррумпированная система, где мы возвращаемся к вопросу, кого вы знаете и откуда вы родом. Не что вы знаете, а именно кого.

Вернемся к тому, кем будут эти самые новые элиты? Большинство правых партий (Орбан – это отдельный случай) по типу "Национального объединения" Марин Ле Пен во Франции или Австрийская партия свободы испытывают нехватку качественных кадров. Любая партия испытывает проблемы с приемом качественных кадров. Эти люди сейчас не хотят рисковать своей личной безопасностью. Если вы занимаетесь политикой, то находитесь под постоянной угрозой. Они не хотят ставить на кон все, что накопили, идя в нее.

Есть много тех, кто уже дорого поплатился. Едва вы вступили в малейший контакт с правыми – тут же возникают большие проблемы. На членов АдГ совершали нападения. Были и партийные функционеры, которым закрывали банковские счета, их детей притесняли в школах. Именно поэтому люди неохотно вступают в эти партии, для них это чревато большими трудностями.

Теперь, говоря о новых элитах, многим из этих партий приходится принимать кого угодно. Буквально кого угодно. Не тех, кто хорошо учился, обладает сильной личностью, а кого угодно, кто заполнил бы вакантную должность. Например, скажем, вы одержали победу на выборах в какой-нибудь из федеральных земель в ФРГ. Я уже видела, что они (правые – ред.) получали 27-30% голосов в каком-нибудь регионе. Вы победили, теперь необходимо назначить людей на должности, а где взять для этого подходящие кадры? Понимаете?

– В наших предыдущих беседах вы не раз критиковали европейский политический истеблишмент. А если мы взглянем на итоги года для Европы? Совсем недавно шли протесты фермеров, пока неподалеку согласовывали новый кредит для Украины. Кроме того, падают экономические показатели из-за цен на энергоносители, повышение оборонных расходов. Как бы вы описали итоги года для Европы, и чего нам ожидать в ближайшем будущем?

– Большие экономические и социальные проблемы в большинстве стран ЕС. Полагаю, в Испании или Италии ситуация немного лучше, но если взять Францию, Германию, Австрию, страны поменьше – Прибалтику Финляндию , то там большие экономические проблемы. Много компаний среднего размера закрываются, средний класс банкротится. Каждое закрытие, каждое банкротство – потеря налогов. Таким образом, общий бюджет находится в стрессовых условиях, поскольку поступлений от налогов меньше, а расходы на соцобеспечение, выходные пособия, пособия по безработице растут.

Большой кризис наблюдается и в пенсионных фондах большинства этих стран из-за происходящих демографических изменений. Люди моего возраста выходят на пенсию, это поколение бэби-бумеров, к которому отношусь и я. После него пошел спад, рабочих рук на рынке труда не хватает, поэтому предстоят большие экономические сложности, к которым добавятся и социальные проблемы.

Если посмотреть на опросы общественного мнения, они подтвердят то, что я уже неоднократно озвучивала в последние три-четыре года. Я говорила, что миграционная тема больше не будет главным волнующим граждан вопросом. Да, она остается, но основная тема на повестке дня – покупательская способность. Есть ли еще у людей средства платить по счетам, поддерживать уровень жизни, а ведь многие уже не могут его поддерживать. Итак, главный вопрос для людей в этих странах – социально-экономическая ситуация. И она будет ухудшаться.

Теперь, приведет ли этот кризис к изменениям в правительствах (стран ЕС – ред.)? Сомневаюсь. По той же причине, что я уже озвучила, поскольку у этих партий нет выдающихся людей. Еще одна причина – люди не верят, что крайне правые или крайне левые решат проблему. Не думаю, что на выборах что-то поменяется. Доверие к программам политических партий стремится к нулю. Так что, боюсь, что все будет, как в этом году, только в еще худших условиях.

Выйдут ли люди на улицы? Не знаю. Во Франции может быть и да, поскольку там такие люди, сильно отличные от остальных. В Германии, в Австрии народ очень флегматичный. И я не представляю их на протестах, я не представляю финнов на протестах, хоть у них и много причин для этого.

Другая проблема, о чем говорил и Орбан, – это раскол между членами ЕС и его ветвями власти. Есть три государства, которые уже сказали, что не будут участвовать в кредитовании Украины. Плюс, предположим просто как гипотезу, что украинский вопрос урегулирован. Что произойдет потом в отношениях между странами и этими институтами? Я думаю, что сейчас это как большой воздушный шар, который все еще не лопнул из-за этой чрезвычайной ситуации. Но как только она будет решена, не исключаю, что Евросоюз в своей текущей форме взорвется, поскольку единственная (связывающая – ред.) их цель – это Украина.

– "Взорвется" в смысле реорганизации? Распада? Что может случиться?

– Не думаю, что они проведут реорганизацию, как некоторые говорили несколько лет назад, в том плане, что Евросоюзу нужно вернуться к изначальному составу: странам Бенилюкса, Германии, Италии, Франции. Слишком много разногласий между Парижем Берлином . Кто-то утверждает, что жители Центральной Европы, Восточной Европы могут объединиться, но я так не думаю. Между Польшей и Венгрией, Польшей и Чехией есть столько исторических противоречий, которые всплыли сейчас на фоне войны на Украине, что невозможно представить их тесное сотрудничество.

Думаю, произойдет распад. Не могу утверждать, что этот "воздушный шар" взорвется одномоментно. Орбан говорит, и он, вероятно, прав, поскольку вовлечен в эти процессы на постоянной основе и знает их намного лучше, что Евросоюз развалится постепенно.

– И в это же время они выделяют огромные кредиты для Украины, платить за которые будут налогоплательщики из своего кармана.

– Да, а налогоплательщиков все меньше и меньше по демографическим причинам, из-за текущей экономической ситуации, закрытия бизнеса. А бизнес закрывается не только из-за санкций, не только из-за вопроса с энергоносителями. Есть очень много причин.

– А есть ли что-то, чего вы ожидаете в будущем году? Какое-то конкретное событие? А также, что вам запомнилось в уходящем?

– Есть кое-что, что может показаться вам удивительным. Я действительно считаю, что ключевое значение в этом году имеет нормализация между Индией и Китаем. На полях саммита Шанхайской Организации Сотрудничества в начале сентября в Тяньцзине. Это было в ходе того длинного недельного визита Путина в Китай. В СМИ было не так много комментариев по этой теме, но для меня нормализация отношений между Китаем и Индией – это что-то! Это очень-очень старая тема, которую можно назвать темой геополитической важности. В течение последних нескольких лет были опасные столкновения на границе, так что сближение и даже нормализация между Нью-Дели Пекином – это одно из наиболее важных событий 2025 года с моей точки зрения.

Как думаете, сыграли ли в этом роль БРИКС или ШОС, ведь эти форматы во многом сближают страны Глобального Востока?

– Именно тот факт, что это произошло на полях ШОС. Все дело было в организации сотрудничества в рамках ШОС. Это то место, где Индия и Китай могут решать тот или иной вопрос. Там были открыты постоянные каналы для коммуникации. Для меня это самое важное событие 2025 года. Важнее даже, чем многие другие, поскольку здесь речь идет о двух сверхдержавах – демографических сверхдержавах, экономических сверхдержавах. Кроме того, это еще и ядерные державы. Забудьте о ЕС, это что-то малюсенькое. Страны Глобального Востока выстраивают кооперацию между собой. Там играет большую роль и Россия. Представляют ли эти площадки весомую альтернативу западным институтам?

Да. Для меня Россия – это часть востока. Чем западнее, тем более мышление становится черно-белым, особенно в США. А сейчас и в Европе опять так. Во времена моей молодости было иначе. В свои 20 лет я бы критиковала Восток , там все не четко, все очень непрозрачно, но чем старше я становилась, тем больше я понимала суть, начала уважать эту укрывистость. Невозможно решить все на свете.