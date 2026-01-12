https://ria.ru/20260112/kirgiziya-2067377962.html
New York Times включила Киргизию в список лучших мест для путешествий
New York Times включила Киргизию в список лучших мест для путешествий - РИА Новости, 12.01.2026
New York Times включила Киргизию в список лучших мест для путешествий
Газета New York Times включила Киргизию в список лучших мест для путешествий в 2026 году, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе департамента туризма РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:19:00+03:00
2026-01-12T14:19:00+03:00
2026-01-12T14:33:00+03:00
киргизия
сша
варшава
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784699028_0:75:1920:1155_1920x0_80_0_0_ae1ff5bcba3dd6add13fd02bfdd97212.jpg
https://ria.ru/20250724/puteshestviya-2030045984.html
https://ria.ru/20240107/baykal-1918064347.html
киргизия
сша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784699028_103:0:1810:1280_1920x0_80_0_0_42aea8ea98d336d40d6c9213544850fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киргизия, сша, варшава, туризм
Киргизия, США, Варшава, Туризм
БИШКЕК, 12 янв – РИА Новости. Газета New York Times включила Киргизию в список лучших мест для путешествий в 2026 году, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе департамента туризма республики.
"Кыргызстан вошел в авторитетный международный рейтинг лучших мест для путешествий в 2026 году, составленный американской газетой New York Times. В ежегодном списке из 52 вдохновляющих направлений, охватывающем самые разные уголки планеты - от мегаполисов и культурных центров до природных чудес и уникальных ландшафтов - горы Тянь-Шань в Кыргызстане заняли достойное место", - говорится в сообщении.
Согласно списку, Киргизия
расположилась на 31-м месте среди рекомендуемых газетой направлений. В первую пятерку списка New York Times вошли США
, Варшава
, Бангкок
, Коста-Рика
и национальный парк "Бандхавгар" в Индии
.
"Этот факт еще раз подтверждает высокий международный туристический потенциал нашей страны и растущий интерес к ее природным и культурным богатствам… Департамент туризма Кыргызской Республики рассматривает включение Кыргызстана в этот престижный список как важное признание на международной арене и продолжает активно работать над продвижением страны как устойчивого, безопасного и привлекательного туристического направления. В планах - дальнейшее развитие инфраструктуры, поддержка локального туризма и участие в международных выставках и форумах", - отметили в ведомстве.