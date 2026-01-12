New York Times включила Киргизию в список лучших мест для путешествий

"Кыргызстан вошел в авторитетный международный рейтинг лучших мест для путешествий в 2026 году, составленный американской газетой New York Times. В ежегодном списке из 52 вдохновляющих направлений, охватывающем самые разные уголки планеты - от мегаполисов и культурных центров до природных чудес и уникальных ландшафтов - горы Тянь-Шань в Кыргызстане заняли достойное место", - говорится в сообщении.

"Этот факт еще раз подтверждает высокий международный туристический потенциал нашей страны и растущий интерес к ее природным и культурным богатствам… Департамент туризма Кыргызской Республики рассматривает включение Кыргызстана в этот престижный список как важное признание на международной арене и продолжает активно работать над продвижением страны как устойчивого, безопасного и привлекательного туристического направления. В планах - дальнейшее развитие инфраструктуры, поддержка локального туризма и участие в международных выставках и форумах", - отметили в ведомстве.