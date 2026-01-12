Рейтинг@Mail.ru
14:19 12.01.2026
New York Times включила Киргизию в список лучших мест для путешествий
New York Times включила Киргизию в список лучших мест для путешествий - РИА Новости, 12.01.2026
New York Times включила Киргизию в список лучших мест для путешествий
Газета New York Times включила Киргизию в список лучших мест для путешествий в 2026 году, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе департамента туризма РИА Новости, 12.01.2026
New York Times включила Киргизию в список лучших мест для путешествий

БИШКЕК, 12 янв – РИА Новости. Газета New York Times включила Киргизию в список лучших мест для путешествий в 2026 году, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе департамента туризма республики.
"Кыргызстан вошел в авторитетный международный рейтинг лучших мест для путешествий в 2026 году, составленный американской газетой New York Times. В ежегодном списке из 52 вдохновляющих направлений, охватывающем самые разные уголки планеты - от мегаполисов и культурных центров до природных чудес и уникальных ландшафтов - горы Тянь-Шань в Кыргызстане заняли достойное место", - говорится в сообщении.
Девушка у реки - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Ближе, чем море. Самые популярные у туристов российские озера
24 июля 2025, 08:00
Согласно списку, Киргизия расположилась на 31-м месте среди рекомендуемых газетой направлений. В первую пятерку списка New York Times вошли США, Варшава, Бангкок, Коста-Рика и национальный парк "Бандхавгар" в Индии.
"Этот факт еще раз подтверждает высокий международный туристический потенциал нашей страны и растущий интерес к ее природным и культурным богатствам… Департамент туризма Кыргызской Республики рассматривает включение Кыргызстана в этот престижный список как важное признание на международной арене и продолжает активно работать над продвижением страны как устойчивого, безопасного и привлекательного туристического направления. В планах - дальнейшее развитие инфраструктуры, поддержка локального туризма и участие в международных выставках и форумах", - отметили в ведомстве.
Девушка фотографируется на озере Байкал - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
"Этот лед — огонь!" Зимний Байкал: когда стоит ехать и что нужно знать
7 января 2024, 08:00
 
Заголовок открываемого материала