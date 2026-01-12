https://ria.ru/20260112/kalinskaja-2067313929.html
Калинская вышла во второй круг турнира в Аделаиде
Калинская вышла во второй круг турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе в первом круге турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Калинская вышла во второй круг турнира в Аделаиде
Калинская обыграла Русе и вышла во второй круг турнира в Аделаиде