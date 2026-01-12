Рейтинг@Mail.ru
Калинская вышла во второй круг турнира в Аделаиде
Теннис
 
09:32 12.01.2026
Калинская вышла во второй круг турнира в Аделаиде
Калинская вышла во второй круг турнира в Аделаиде - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Калинская вышла во второй круг турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе в первом круге турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
теннис
спорт
аделаида
австралия
анна калинская
женская теннисная ассоциация (wta)
аделаида
австралия
спорт, аделаида, австралия, анна калинская, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Аделаида, Австралия, Анна Калинская, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Калинская вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Калинская обыграла Русе и вышла во второй круг турнира в Аделаиде

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Анна Калинская обыграла румынку Елену-Габриэлу Русе в первом круге турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Adelaide International
12 января 2026 • начало в 05:20
Завершен
Анна Калинская
2 : 06:06:3
Елена-Габриэла Рузе
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча завершилась победой Калинской, занимающей 33-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), над 79-й ракеткой мира Русе со счетом 6:0, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.
В следующем круге Калинская сыграет с восьмой сеяной турнира канадкой Викторией Мбоко.
Теннисные мячи - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Сборная Швейцарии по теннису впервые в истории вышла в финал United Cup
10 января, 10:16
 
ТеннисСпортАделаидаАвстралияАнна КалинскаяЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
